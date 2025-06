Bahnstrecke an den Tegernsee wochenlang gesperrt – keine Züge in die Alpen

Wer mit dem Zug an den Tegernsee fahren will, hat es derzeit nicht leicht: Die Bahnstrecke zwischen München und Holzkirchen ist momentan nicht passierbar – und das noch über Wochen. Ausgerechnet zum Ausflugsverkehr im Sommer muss die Bahnstrecke ins Oberland gesperrt bleiben. Aber auch Pendler leiden unter den Auswirkungen der Bauarbeiten.

Bahnstrecke zwischen München und Holzkirchen gesperrt – Folgen für Pendler

Wie die Bayerische Regionalbahn (BRB) mitteilt, muss der Zugverkehr ins Alpenvorland wegen Schäden an insgesamt sieben Weichen unterbrochen werden. Das hatten Spezialisten bei einer regulären Inspektion festgestellt. Bisher hatte das nur Ausflügler am Wochenende betroffen, doch seit diesem Montag sind auch die Pendler ohne Zugverbindung: Die Züge aus Bayerisch Zell, Tegernsee und Lenggries sowie aus Rosenheim fahren seit Freitagabend nur noch bis Holzkirchen. Auch die Münchner S-Bahn S3 und die Strecke Chiemgau-Inntal enden in Holzkirchen.

All die Züge der BRB (RB 55/56/57/58) enden von Süden kommend in Holzkirchen und fahren wieder Richtung Berge in die drei Streckenäste nach Bayrisch Zell, Tegernsee und Lenggries bzw. nach Rosenheim. Zwischen Holzkirchen und München-Giesing gibt es statt dem regulär üblichen Zugverkehr einen Schienenersatzverkehr mit Bussen und Großraumtaxen - allerdings ohne festen Fahrplan und nur im Pendelverkehr.

Keine Züge nach Tegernsee und Lenggries: Wer in die Alpen will, soll andere Ziele wählen

Wie lange die Sperrung zwischen München und Holzkirchen noch andauert, ist derzeit nicht abzusehen. Die BRB spricht von einem Ende der Weichenstörung bis voraussichtlich Ende Juli, die Deutsche Bahn gibt keine Prognose ab. Ausflügler sind aufgerufen, auf andere Ziele ausweichen. Fahrgäste können sich auf der Website der BRB informieren.