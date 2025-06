Zugverkehr Böschungsbrände: Bahnverkehr zwischen Donauwörth und Treuchtlingen am Sonntag beeinträchtigt

Böschungsbrände in Treuchtlingen sorgten am Sonntag für eine Streckensperrung, die jedoch inzwischen aufgehoben wurde. Am Montagmorgen kam es unabhängig davon zu weiteren Zugausfällen.