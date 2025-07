„And the Oscar goes to...“: 13 Landjugenden geben beim Spiel ohne Grenzen in Bissingen alles

Die Köpfe rauchen, die Stimmung ist aufgeheizt. Kein Wunder bei 30 Grad auf dem Bissinger Spielfeld am Sonntagnachmittag. Die katholische Landjugend richtet dieses Jahr die 52. Ausgabe des Spiels ohne Grenzen aus – und legt sich dabei ziemlich ins Zeug. Aufgebaut ist eine Arena aus Parcours, nassen Rampen, Heuballen und vielen weiteren Hindernissen, die von den 13 teilnehmenden Landjugenden bewältigt werden müssen. Bereits am Donnerstag begann der Festteil mit Musik vom Musikverein Kesseltal Bissingen. Seit Samstag treten Jugendliche und junge Erwachsene aus Schretzheim, Lutzingen, Unterbechingen, Bergheim, Mörslingen, Wittislingen, Medlingen, Deisenhofen, Kicklingen, Donaualtheim, Finningen, Aislingen und Bissingen selbst gegeneinander an.

Filmreifes Motto beim 52. Spiel ohne Grenzen in Bissingen

Unter dem Motto „And the Oscar goes to ...“ bereiteten die Landjugend-Gruppen ein Unterhaltungsprogramm zu oscarnominierten Filmen wie etwa Indiana Jones, Barbie oder die Tribute von Panem vor. Bühnenbild, Kostüme, Schminke – all das gestalten die Teams selbst. Dabei würden sich viele wirklich viel Mühe geben, sagt Theresa Gönner aus der Landjugend Unterbechingen. „Das Niveau ist krass gestiegen.“ Für die Aufführungen sowie verschiedene Spiele konnten schon Punkte gesammelt werden. Vergeben werden diese von einer Jury, zu der unter anderem Landrat Markus Müller zählt.

Als die Spiele am Sonntag beginnen, liegt Bissingen, gefolgt von Schretzheim und Lutzingen, erst einmal vorne. Dass Bissingen als Gastgeber-Landjugend selbst mitspielt, ist Gönner zufolge unüblich. Normalerweise konzentrieren sich die Veranstalter auf die Organisation. Elias Kapfer aus Unterbissingen versteht die Teilnahme als Chance, die Jüngeren an das Spiel ohne Grenzen heranzuführen – ohne Druck. Dass sie wirklich gewinnen, hoffe er nicht, da 2026 auch das Feuerwehrfest anstehe. Die Jugend selbst scheint das anders zu sehen. Die Mannschaft gibt alles.

Spülmittel und Wasser schaffen ein besonders rutschiges Hindernis – das gleich bei mehreren Spielen zum Einsatz kommt.

Wer meistert die rutschigen Hindernisse und trägt den Stern ins Ziel?

Beim ersten Spiel, „Walk of Fame“, wie Moderator Robin Bräuninger verkündet, geben die Teilnehmenden alles. Verkleidet mit Perücken, Sonnenbrillen und Tutus müssen sie möglichst schnell einen Schlangenlinien-Parcour durchlaufen, sich durch dutzende gespannte Schnüre kämpfen und eine mit Wasser und Spülmittel befeuchtete Rampe überwinden – ein Hindernis, das vermutlich für einige blaue Flecken, dafür aber viele Lacher, gesorgt hat. Im Anschluss muss für ein Foto posiert und auf der Wall of Fame unterschrieben werden. Der oder die letzte der Staffel darf schließlich den eigenen Stern, wie die des Walk of Fames in Los Angeles, ins Ziel tragen.

Es bleibt ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Bissingen und Schretzheim. Wer sich allerdings besonders ins Zeug legt, ist Mörslingen. Die Landjugend-Mitglieder hechten durch das Schnüre-Hindernis und werfen sich über die rutschige Rampe. „Mörslingen kennt da nix. Da wird sich in alles neig‘schmissen“, kommentiert Bräuninger. Das Team holt auf und arbeitet sich vom neunten auf den sechsten Platz hoch.

Einen Stern wie man ihn sonst nur auf Los Angeles Walk of Fame kennt müssen die Teilnehmenden ins Ziel tragen, um sich die Punkte zu holen.

Tierisches Schubkarrenrennen und Heuballen-Balanceakt

Es folgt eine wilde Mischung aus Schubkarren- und Pferderennen – im wahrsten Sinne des Wortes: Mit Pferdemasken auf dem Kopf müssen die Spielerinnen und Spieler ihre Mitstreiterinnen und Mitstreiter in der Schubkarre sicher durch einen Parkour fahren. Noch waghalsiger wird es bei „James Bond“. Das Spiel erstreckt sich über das gesamte Feld, beinhaltet das Rutschen in den Pool, das Balancieren auf einem Heuballen, das Krabbeln unter einem Netz hindurch und schließlich die Befreiung des Bond-Girls. Dieses ist mit Schnüren an einen Tisch gefesselt.

Am Sonntag gibt es ein waschechtes Pferderennen.

Die Landjugend-Gruppen geben wieder alles, feilen an ihrer Heuballen-Technik und bringen die Zuschauenden zum Jubeln und Anfeuern. Bissingen und Schretzheim verteidigen ihre ersten beiden Plätze – Mörslingen steigt weiter auf und arbeitet sich aufs Treppchen hoch. Weitere drei Spiele folgen noch. Wer den Titel nach Hause holt und damit das 53. Spiel ohne Grenzen ausrichten wird, bleibt spannend. Dekan Johannes Schaufler, der eigentlich da ist, um die Leistung seiner Pfarrgemeindem Unterbechingen und Medlingen zu verfolgen, nennt Deisenhofen als seinen Favoriten.

Am Ende geht es beim Spiel ohne Grenzen aber ohnehin nicht um den Sieg, sondern um den Spaß. Bissinger Thomas Wanner sagt, die Gemeinschaft solle der Mittelpunkt der Veranstaltung sein. „Es ist schön, wenn so viele Leute auf dem Feld sind“, findet er. „Das ist unsere Zukunft.“ Zu sehen, wie die Bissinger Landjugend das Spiel in diesem Jahr ausgerichtet hat, begeistert ihn besonders. Man merke erst im Nachhinein, was da wichtig ist. Das Spiel ohne Grenzen sei auch verantwortlich dafür, dass die Bissinger Landjugend sich seit ihrem Aus 2015 vor vier Jahren wiederaufbauen konnte. „Letztes Jahr haben wir 30 Mitglieder dazubekommen.“