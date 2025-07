22 Schafe gestorben: „Haben sie mit der Flasche aufgezogen. Jetzt sind sie tot“

Als Uwe Rinker und Ilona Lehmann am Montagvormittag nach ihren Schafen auf der Weide schauen, liegt dort schon wieder eines. Unter den Anhänger, in dem die Schafe vor Wind und Wetter Zuflucht suchen können, hat sich das junge Tier verkrochen, um zu sterben. Rinker steigt über den Weidezaun, packt den Kadaver an den Beinen und zieht ihn übers feuchte Gras zum Auto. „Wieder eins. Wahnsinn“, sagt er knapp. 21 weitere Tiere hat das Paar verloren. Innerhalb von drei Wochen. Und noch sind nicht alle übern Berg.

