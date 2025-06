23-Jähriger stirbt nach Badeunfall in Gundelfingen: Das sagen Einsatzkräfte und Augenzeugen

Als der Einsatzleiter der Wasserwacht, Wolfgang Piontek, am Samstagnachmittag am Einsatzort, dem Gundelfinger Gartnersee, ankam, zeigte sich ihm und seinen Leuten ein chaotisches Bild. „Jeder Zeuge hat etwas anderes gesagt und etwas anderes gesehen“, so der Vorsitzende der Kreiswasserwacht Dillingen. Zwei junge Männer, einer 22 und einer 23 Jahre alt, waren in Wassernot geraten. „Sie sind wohl beim Sprung aneinandergeraten“, teilt Piontek mit. Ob das wirklich stimmt, könne er allerdings nicht sicher sagen, nur anhand der Aussagen vermuten. Einen der beiden Männer hatten zu diesem Zeitpunkt bereits andere Badegäste an Land gebracht, vom 23-Jährigen fehlte aber jede Spur. Denn dieser war zu diesem Zeitpunkt noch unter Wasser.

