Dillinger Bonaventura-Schulen besinnen sich auf ihre Wurzeln

Vier St.-Bonaventura-Schulen tragen inzwischen entscheidend zum Bildungsangebot in Dillingen bei. Neben dem Gymnasium und der Realschule sind dies die Fachakademie für Sozialpädagogik und als „jüngstes Kind“ die Fachoberschule. Insgesamt werden dort etwa 1300 junge Menschen unterrichtet. Der Träger ist heute das Schulwerk der Diözese Augsburg, das in diesen Tagen etwa 25 Millionen Euro in den neuen Bona-Campus in Dillingen investiert. Die Anfänge liegen aber bei den Dillinger Franziskanerinnen. 1774 übernahmen die Schwestern nicht ganz freiwillig, sondern auf den sanften Druck des Fürstbischofs Clemens Wenzeslaus den Schuldienst für Mädchen in Dillingen. Mit einem Festakt und der Eröffnung einer Ausstellung wurde nun das Jubiläum „250 Jahre St.-Bonaventura-Schulen Dillingen“ gefeiert.

Dazu begrüßte der Leiter der Bona-Realschule, André Deppenwiese, am Freitag, dem Namenstag des heiligen Franziskus (4. Oktober), die geladenen Gäste im Dillinger Sparkassensaal. Die Leiterin der deutschen Franziskanerinnen-Provinz, Schwester Martina Schmidt, stellte in ihrer Rede heraus, dass sich die erzwungene Entscheidung für den Schuldienst als Segen für ihren Orden erwiesen habe. Denn dies rettete die Dillinger Franziskanerinnen vor dem Aussterben, „weil sie sich als gesellschaftlich nützlich erwiesen hatten“. Die Schwestern seien durch ihren Bildungsauftrag „systemrelevant“ geworden.

Schwestern wollten den Schülern in Dillingen den franziskanischen Geist vermitteln

Schmidt betonte, dass die Ordensschwestern bei ihrem Wirken Schülerinnen und Schülern den franziskanischen Geist vermitteln wollten. Und da gehe es in erster Linie „um den Geist, und nicht um den Buchstaben – und um die Haltung, nicht um die Lehre“. Die Provinzleiterin gab in fünf Impulsen Einblicke in das Leben des heiligen Franziskus, der seiner Zeit weit voraus gewesen sei. „In Teilen ist er auch unserer Zeit voraus“, stellte Schmidt fest. Mitten im fünften Kreuzzug etwa habe er den Dialog mit dem geistlichen Oberhaupt der Muslime, Sultan Al-Kamil Muhammad-al-Malik gesucht. Franziskus habe sich vom Beherrschungsgedanken über die Natur gelöst, „er wollte deren Hüter sein“. Für die jungen Menschen in den St.-Bonaventura-Schulen hatte Schmidt gute Wünsche dabei. So zum Beispiel, dass die Jugendlichen „Dialog und Austausch im Kleinen und Großen praktizieren, dass sie Freude daran haben, ihren Horizont zu erweitern und Schritte auf andere zuzugehen“.

„Die St.-Bonaventura-Schulen sind Teil der Erfolgsgeschichte unserer Heimat“

Die stellvertretende Schulleiterin des Bonaventura-Gymnasiums, Andrea Linder, führte anstelle des erkrankten neuen Direktors Oliver Stahl durch das Programm, das ein Saxofon-Quartett um Marie-Sophie Schweizer und ein Blechbläser-Sextett um Rainer Hauf herausragend musikalisch umrahmte. Dillingens Zweiter Bürgermeister Johann Graf dankte dem Schulwerk der Diözese Augsburg, dass es viel in den Bildungsstandort in Dillingen investiert. „Wir sind stolz, dass wir das Bona-Schulwerk hier in Dillingen haben“, sagte Graf. Landrat Markus Müller sprach in Anwesenheit des Landtagsabgeordneten Manuel Knoll gleich gute Wünsche für die nächsten 250 Jahre aus. „Die St.-Bonaventura-Schulen sind Teil der Erfolgsgeschichte unserer Heimat“, sagte der Landrat. Sie ermöglichten Chancen und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.

Bischof: „Wir erwarten von euch gehorsamsten Vollzug unseres gnädigsten Befehls“

Den Festvortrag hielt die Dillinger Stadtarchivarin Felicitas Söhner. Am 23. August 1774 habe Fürstbischof Clemens Wenzeslaus von Sachsen den Befehl zur Errichtung einer Mädchenschule an den Orden der Dillinger Franziskanerinnen erlassen. „So habt ihr zur Unterrichtung der armen Mädchen im Lesen, Schreiben und Rechnen erfahrene Lehrmeisterinnen aufzustellen“, heißt es darin. Und weiter: „Wir erwarten von euch gehorsamsten Vollzug unseres gnädigsten Befehls.“ Die Eröffnung der Dillinger Normalschule, die Kinder aus allen gesellschaftlichen Schichten aufnahm, bedeutete, wie Felicitas Söhner erläuterte, eine Neuerung in der Bildungslandschaft. Kirchenmusiker Joseph Anton Laucher war für die Unterrichtung der Schüler verantwortlich, Schwester Angelina Egger übernahm diese Aufgabe für die Schülerinnen.

Die Stadtarchivarin zeichnete die Entwicklung bis zur Gegenwart nach. Bereits in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts engagierten sich die Franziskanerinnen in der Frühpädagogik. 1837 stimmte der Dillinger Stadtmagistrat der Gründung einer „Kleinkinderbewahranstalt“ zu. Heute trägt die Kita St. Josef in Dillingen den franziskanischen Geist weiter. 1847 übernahmen die Schwestern den Unterricht für gehörlose Mädchen und junge Frauen – der Beginn des Regens-Wagner-Werks. Weitere Schulgründungen waren Thema im kurzweiligen Vortrag der Referentin. So etwa 1913 die Gründung des Kindergärtnerinnen-Seminars als Vorläufer der Fachakademie für Sozialpädagogik.

Bis ins Jahr 2001 trugen die Franziskanerinnen die Verantwortung für die Dillinger St.-Bonaventura-Schulen, erläuterte Söhner. Sie erinnerte an Worte der früheren Direktorin des Bona-Gymnasiums, Schwester Hildegardis Lang, anlässlich des 200. Schuljubiläums im Jahr 1974. Sie hatte den Wunsch geäußert, dass es der Schule „gelingen möge, neben den Kräften des Geistes auch die des Gemütes und Willens zu entwickeln, die die jungen Menschen befähigen, zu sich selbst zu finden und sich so zu entfalten, dass sie in ihrer Umwelt verantwortlich leben können und dass sie sich darüber hinaus an den Anspruch Gottes gebunden wissen“.

Fachakademie-Leiterin Tanja Barfüßer dankte den Dillinger Franziskanerinnen für ihr Engagement. „Ich hoffe, dass wir den franziskanischen Geist für immer bewahren“, sagte Barfüßer. Im Anschluss wurde die Ausstellung, die alle vier Bona-Schulen zusammengestellt haben, im Foyer der Sparkasse in der Dillinger Königstraße eröffnet. Sie kann dort während der Geschäftszeiten besichtigt werden.