Ursache für Kuhstallbrand in Untermedlingen steht fest

Nach dem Kuhstallbrand in Untermedlingen hat die Kriminalpolizeiinspektion Dillingen nun die Ursache ermittelt. In der Nacht zu Fronleichnam war auf dem Hof in der Dorfstraße gegen 3 Uhr ein Feuer ausgebrochen. 32 Kälber und Jungrinder starben in den Flammen. Ein Großeinsatz der Feuerwehren und weiterer Rettungsorganisationen war die Folge. Etwa 150 Einsatzkräfte rückten an. Sie verhinderten ein Übergreifen der Flammen auf weitere Ställe und das Wohnhaus. Rund 40 Milchkühe konnten gerettet werden. Nun sind die Ermittlungen abgeschlossen.

