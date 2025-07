475 Jahre Sailer in Dillingen: „Eines der coolsten Gymnasien in Bayern“

Karl Günthör aus Sonthofen zählt zu den Gästen, die am Wochenende beim Feier-Marathon am Johann-Michael-Sailer-Gymnasium dabei sind. Der frühere Gundelfinger hat 1965 am Dillinger Gymnasium sein Abi gemacht und gerät beim Anblick der modernen Schule ein wenig ins Staunen. „Das Sailer hat sich richtig gut entwickelt“, stellt der 81-Jährige fest. In seiner Zeit sei die Schule noch nicht so offen gewesen.

