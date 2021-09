Bauen

vor 22 Min.

Bauen mit Holz als aktiver Klimaschutz

Mit Holzbauten aktiv zum Klimaschutz beitragen. So der Plan der Forstministerin Michaela Kaniber. Bayern soll dabei Spitzenreiter für klimaschonendes Bauen werden.

Plus Bayern will vermehrt Holzbau forcieren. Wie und warum, das erklärt Forstministerin Michaela Kaniber in Binswangen.

Von Cordula Homann

Bauen ist Trend, Holz ist Trend. Doch wenn irgendwo in Bayern ein Baum gefällt wird, bekommt Forstministerin Michaela Kaniber böse Briefe. Auch daran soll sich künftig etwas ändern.

