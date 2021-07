Dillingen

vor 34 Min.

Das hat der Dillinger Orgelsommer zu bieten

Plus Friedemann Johannes Wieland zog die Zuhörer beim Orgelsommer am letzten Samstag in seinen Bann. Was Musikfans an diesem Samstag erwartet.

Von Silvia Schmid

Nichts Geringeres als der „Geist des Ewigen“ wehte am Samstag durch die Basilika. Friedemann Johannes Wieland hat bleibenden Eindruck hinterlassen bei seinem Gastspiel zum Dillinger Orgelsommer. Der ein oder andere Zuhörer mag ihn vielleicht schon einmal spielen gehört haben, Wieland wirkt als Organist und Kantor am Ulmer Münster.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen