Dillingen

vor 17 Min.

Wie ein Dillinger Arzt ins KZ Theresienstadt verschleppt wurde

Dr, Hans Wienskowitz am Steuer seines Wagens im Hof des Dillinger Gesundheitsamtes. Mit im Wagen sitzen Ehefrau Else und Sohn Carl Ludwig.

Plus Christine Lipp-Peetz beschreibt in ihrem spannenden und zugleich traurig stimmenden Buch den Lebensweg des Dillinger Arztes Dr. Hans Wienskowitz, der in Theresienstadt starb. Es enthält eine dringende Mahnung.

Von Manfred Berger

Lange wusste die Autorin nichts vom Schicksal ihres Verwandten, des in Dillingen äußerst beliebten Humanmediziners Dr. Hans Wienskowitz. Für sie war dieser „im Krieg gestorben“. Erst in seinen letzten Lebensjahren erzählte dessen Sohn, Carl Ludwig Wienskowitz (1921 bis 2012), im engsten Familienkreis von seinem jüdischen Vater, ferner davon, wie er als sogenannter „Mischling 1. Grades“ und seine Mutter, eine „Arierin“, während der Jahre 1933 bis 1945 (und sogar noch darüber hinaus) gelitten hatten.