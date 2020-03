21:25 Uhr

Jürgen Kopriva wiedergewählt

Plus Die Aschberggemeinde hat entschieden: Jürgen Kopriva bleibt Bürgermeister in Aislingen. Sein Gegenkandidat ist überrascht

Von Vanessa Polednia

477 zu 356 Stimmen – das ist das Ergebnis der Bürgermeisterwahl in Aislingen. Damit ist Jürgen Kopriva im Amt bestätigt worden. Der Diplom-Ingenieur trat erneut für die Unabhängige Wählergemeinschaft Aislingen an und hatte mit Stefan Hoser ( CSU) einen Gegenkandidaten. Dass das Ergebnis mit 57 zu 43 Prozent relativ knapp ausgefallen ist, macht ihm nichts aus. Bürgermeister Kopriva ist mit dem Ergebnis zufrieden. „Alles über einen Abstand von zehn Prozent ist für mich ein klares Zeichen.“ Probleme in der Gemeinde, wie die Thematik um die Feuerwehr in Aislingen, hätten ihn einige Stimmen gekostet. „Ich bedanke mich bei meinen Wählern für das klar ausgesprochene Vertrauen.“

