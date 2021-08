Der Kreis Dillingen muss „beim Hochwasserschutz eine Schippe drauflegen“

Plus Der Leiter des Wasserwirtschaftsamtes, Andreas Rimböck, äußert sich zur Flutkatastrophe im Westen Deutschlands und zu den geplanten Maßnahmen im Landkreis Dillingen.

Das Wasserwirtschaftsamt Donauwörth ist beileibe keine kleine Behörde. 175 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmern sich um (fast) alles rund um das Thema „Gewässer“. Und das in sieben Landkreisen sowie im Bereich der Stadt Augsburg. Die aktuellen Diskussionen nach der Flutkatastrophe im Westen Deutschlands verdeutlicht die Wichtigkeit der Wasserwirtschaft. Der Leiter der staatlichen Einrichtung, Andreas Rimböck, sieht das Amt in den kommenden Jahren auf vielfache Weise gefordert. Und mithin müssten auch lokal und regional unliebsame Projekte umgesetzt werden.