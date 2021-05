Kreative Ideen für schnelles Impfen

Impfstoff fehlt überall, Hausärzte vor allem im Kreis Dillingen. Könnte man mit einer pfiffigen Ideen den Rückstand dennoch wettmachen?

Es bleibt das Thema Nummer eins, da kann das Wetter im Mai auch noch so schlecht sein. Corona beschäftigt die Menschen mehr. Wer litt schon an dem Virus, wer hat es überstanden, wer lässt sich nicht impfen, wer ist geimpft (und warum) und wer noch nicht?

Wer sich impfen lassen möchte, fühlt sich beim Vergleich mit anderen abgehängt. Warum kommen Jüngere zuerst, wer kriegt warum welchen Impfstoff – und warum nimmt beim Hausarzt keiner den Hörer ab?

Diese Fragen treiben nicht nur die Menschen im Landkreis Dillingen um – und Impfstoff fehlt überall. Nur: Hier geht es schleppender voran.

Von der Heidenheimer Impfbrücke bis zu Impfbussen

Deswegen sind nun kreative Ideen gefragt. In Heidenheim gibt es eine Impfbrücke. Dort kann sich anmelden, wer binnen 30 Minuten am Impfzentrum sein kann. So sollen Impfreste vermieden werden. In Starnberg wird der Impfstoff über das Impfzentrum an die Ärzte verteilt. Die wiederum werden vom Impfzentrum beim Verimpfen unterstützt. Es gibt Impfbusse, die zu den Menschen fahren. Auch die Idee, die anstehenden Impfungen für Unternehmen nicht von einem Betriebsarzt – der in der Regel auch wieder ein Hausarzt ist – durchführen zu lassen, sondern im Impfzentrum, gehört dazu. Das schlagen jetzt Landrat Leo Schrell und Landtagsabgeordneter Fabian Mehring vor.

Der Dillinger Impfrückstand könnte fatale Folgen haben

Es wäre fatal, wenn der Impfrückstand im Dillinger Land dazu führt, dass die Impfbereitschaft bei den Menschen nachlässt. Seit Mittwoch ist die Sieben-Tage-Inzidenz unter 100. Die Corona-Regeln könnten bald auch hier gelockert werden. Tolle Aussichten. Eine dauerhaft niedrige Inzidenz – und auf die kommt es immer noch an – schaffen wir aber nur durchs Impfen. Das Impfzentrum in Wertingen steht in den Startlöchern. Es fehlen der Impfstoff und eine gute Idee.

