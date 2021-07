Corona: „Impfen to go“ gibt es auch in der Lauinger Moschee

In der Lauinger Ditib-Hicret-Moschee konnten sich am Freitagnachmittag Freiwillige ohne Termin vor Ort impfen zu lassen. Ein weiterer Termin folgt.

Das medizinische Team vor Ort war zuvor für die Aktion im Dillinger Kaufland zuständig gewesen. Das sei ein voller Erfolg gewesen, sagt Murat Öncü, der operative Leiter der Aktion. Mehr als 40 Menschen seien dort spontan geimpft worden. „Ich hatte eigentlich mit weniger gerechnet“, so Öncü.

Meist kann man sich sogar den Impfstoff aussuchen

Der Termin am Freitag sei leider zu spät bekannt geworden, weshalb am Nachmittag noch kein großer Ansturm geherrscht habe.

Ilham Yasar aus Haunsheim nahm das Impfangebot wahr. Matthias Depol, der leitende Arzt vor Ort, erklärte, dass bei den Terminen meist sogar freie Auswahl des Impfstoffs möglich sei. Für alle, die den Termin verpasst haben: Der nächste findet kommende Woche am Freitag von 10 bis 17 Uhr statt, wieder in der Moschee in Lauingen.

