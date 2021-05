Unterglauheim

23.05.2021

Aus alt mach neu: Mehr Wohnraum in Unterglauheim

Plus Martin Mayer und seine Geschwister haben einen Plan: Sie wollen ein altes landwirtschaftliches Anwesen kernsanieren. Dabei sollen auch barrierefreie Wohnungen entstehen.

Von Simone Bronnhuber

Bürgermeister Jürgen Frank bringt es auf den Punkt: „Das ist genau das, was wir uns wünschen. Das ist ein Glücksfall für Unterglauheim – so sehe ich das auf jeden Fall.“ Und auch seine Gemeinderäte. Alle sind begeistert von dem Projekt, das ihr Ratskollege Martin Mayer am Donnerstagabend bei der Sitzung präsentiert. Nicht in seiner Funktion als Rat, sondern als Privatperson.

Themen folgen