Corona: Die aktuelle Lage im Wittislinger Benevit-Seniorenheim

Wie berichtet, waren in Wittislingen Seniorenheim Haus Egautal in der vergangenen Woche ein paar Coronafälle aufgetaucht. Darauf hat das Landratsamt reagiert.

Wie das Dillinger Landratsamt am Dienstag mitteilte, hat sich die Infektionslauge im Haus Egautal in Wittislingen beruhigt. Dort waren drei bereits geimpfte Bewohnerinnen und Bewohner positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Daraufhin hatten am Montag Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Testzentrums mit einem mobilen Team alle Bewohnerinnen und Bewohner der Einrichtung getestet. Die Ergebnisse der Reihentestung lagen seit Dienstagmorgen vollständig vor. Demnach haben sich laut Pressemitteilung keine weiteren positiven Nachweise ergeben.

So geht es den betroffenen Bewohnerinnen und Bewohnern in Wittislingen

Nur zwei der insgesamt sechs (eine Person ist immer noch wegen einer anderen Erkrankung im Krankenhaus) derzeit in der Einrichtung lebenden Bewohnerinnen und Bewohner haben noch einen positiven Test. Für die ersten drei infizierten Personen endet am Mittwoch mit einem weiteren negativen Test die Quarantäne. Sie gelten dann als genesen. Alle betroffenen Bewohnerinnen und Bewohner haben keine Covid-19-typischen Symptome mehr. Auch die Kontaktpersonen sind weiter negativ und symptomfrei.

Auch eine Taskforce schlug in Wittislingen auf

Am Dienstag war außerdem ein Team der Taskforce Pflege des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) zusammen mit Vertreterinnen und Vertretern des Gesundheitsamtes nochmals vor Ort.

Das teilte die Benevit-Gruppe dazu mit: Im Wittislinger Haus Egautal sind in den vergangenen zwei Wochen sieben Bewohnerinnen und Bewohner, sowie eine Mitarbeiterin, positiv auf das Corona Virus - teilweise die Deltavariante - getestet worden. Im engen Zusammenwirken mit dem Gesundheitsamt des Landkreises konnte das Infektionsgeschehen schnell ermittelt und eingegrenzt werden. Alle Infizierten ließen nur, wenn überhaupt, leichte Erkältungssymptome erkennen.

Das sagt der Leiter der Benevit-Gruppe

„Den zum Teil hochbetagten Bewohnerinnen und Bewohnern, sowie unserer Mitarbeiterin, geht es gut. Zwischenzeitlich weisen nur noch zwei Bewohner positive Testungen auf. Wir gehen davon aus, dass die Ansteckungen zeitgleich erfolgt sein mussten, die Infektion sich aber bei jedem anders gestaltete. Eine Verbreitung ist, dank erfolgreicher Maßnahmen, nicht erfolgt. Es zeigt sich, dass geimpfte Menschen jedweden Alters sehr gut vor schwereren Verläufen geschützt sind“, sagt Kaspar Pfister, Inhaber der bundesweit tätigen Benevit Gruppe, zu der das Haus Egautal in Wittislingen gehört.

In der Auswertung einer erneuten PCR Testung vom gestrigen Montag konnte ermittelt werden, dass nur noch zwei Bewohner des Pflegeheims das Virus in sich tragen. Über die Infektionsursache könne nur spekuliert werden. Es ist aber auch nicht überraschend, dass durch die sinnvollen und dringend erforderlichen Lockerungen bei den Kontakten, auch der Bewohner, das Infektionsrisiko steigt. Wie sich nun auch in diesen Fällen heraus gestellt hat, ist ein Infektionsrisiko bei geimpften Personen deutlich geringer, aber nicht ausgeschlossen. Bei allen Fällen innerhalb der BeneVit Gruppe ist zum aktuellen Zeitpunkt anzunehmen, dass geimpfte Personen eine Erkrankung nahezu symptomfrei und schnell überstehen können.

Kaspar Pfister ist sich sicher: Sobald die Quarantänefrist ausläuft, kann wieder normales Leben im Haus Egautal in Wittislingen einkehren. „Meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben tolles geleistet und ich bin stolz auf sie“ so Pfister. Den Angehörigen der Bewohnerinnen und Bewohner konnte das Haus Egautal heute die positive Nachricht übermitteln.

Indessen sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Dillingen weiter. Am Dienstag lag sie bei 17,6 (Montag: 20,7). Die Fälle der vergangenen sieben Tage sanken von 20 auf 17. Bei den Varianten Alpha (1011), Beta (26) und Delta (26) gab es keine Veränderungen. Die Zahl der aktiven Fälle sank von 51 auf 46, die der Quarantänefälle von 260 auf 235. (corh mit pm)