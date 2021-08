Neue Corona-Fälle im Benevit in Wittislingen

Die Infektionen in dem Seniorenheim nehmen zu: Es sind zunehmend vollständig geimpfte Bewohnerinnen und Bewohner betroffen.

Das Ausbruchsgeschehen im „Haus Egautal“ der Benevit-Einrichtung in Wittislingen weitet sich aus. Das meldet das Landratsamt in einer Pressemitteilung an unsere Zeitung. Am Donnerstag wurden Coronainfektionen bei zwei weiteren Bewohnerinnen beziehungsweise Bewohnern festgestellt und am Samstag erneut ein Fall labordiagnostisch bestätigt. Insgesamt sind damit aktuell sieben vollständig geimpfte Bewohnerinnen und Bewohnern und eine nicht geimpfte Pflegekraft aus der gleichen Wohngruppe infiziert. Überwiegend wurde die hochansteckende Delta-Variante nachgewiesen.

Nach einer Begehung des Gesundheitsamtes in der Einrichtung am Donnerstag und am Sonntag wurden deshalb die Hygienemaßnahmen nochmals verschärft und die Isolierungsvorgaben der aktuellen Situation angepasst.

Die Infizierten und Kontaktpersonen im Haus Egautal sind in Quarantäne

Sowohl die Infizierten als auch die Kontaktpersonen befinden sich laut Landratsamt in Einzelzimmerquarantäne. Die Einrichtung muss ab sofort die positiv getesteten Fälle und die Kontaktpersonen in dem ausgewiesenen Quarantänebereich streng getrennt mit jeweils eigenem Personal mit entsprechender Schutzkleidung versorgen. Bei allen bisher betroffenen Personen zeigen sich bisher allenfalls nur leichte Symptome.

Am Montag, 2. August, sollen in einer Reihentestung alle 56 Bewohnerinnen und Bewohner der Einrichtung getestet werden, schreibt das Landratsamt weiter. (pm)