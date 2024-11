Das ist am Wochenende im Landkreis Dillingen los

Der graue Novembernebel hat den Landkreis noch fest im Griff, Sonnenstrahlen sind nur selten zu sehen. Doch nicht nur einer, sondern gleich mehrere Orte leisten nun Widerstand gegen die Dunkelheit. In Bergheim, Mödingen und Pfaffenhofen finden bereits an diesem Wochenende die ersten Adventsmärkte statt. Was dort geboten ist und was am Wochenende vom 22. bis 24 November sonst noch im Landkreis passiert, gibt es hier im Überblick.

Adventsmärkte in Bergheim, Pfaffenhofen und Mödingen

Apfelpunsch, frisch gebackene Waffeln und mehr bietet der Adventsbasar der Bergheimer Vereine am 23. November. Zum Verkauf gibt es ab 17 Uhr außerdem Advents- und Türkränze, weihnachtliche Gestecke und Deko. Der Erlös wird sozialen Projekten gespendet. Auch am 23. November veranstalten die Ortsvereine aus Pfaffenhofen ihren Adventsmarkt im Hof des Zehenstadels. Zu erwerben gibt es unter anderem handgemachte Adventsdekorationen. Der Fischereiverein bietet unter anderem Zusamburger und geräucherte Forelle, während die Festdamen der Feuerwehr selbstgemachte Waffeln und die Fußballjugend deftige Feuerwürste verkaufen.

In Haunsheim findet der Hubertusmarkt statt

Der Adventsmarkt im Kloster Maria Medingen, findet am 23. und 24. November statt. Auch dieses Jahr wird die Veranstaltung wieder vom Förderverein des Kindergartens Sankt Clara veranstaltet. Dafür werden das Kloster der Franziskanerinnen, der Hof und die umliegenden Gebäude in vorweihnachtliche Stimmung getaucht.

Der Hubertusmarkt im Haunsheimer Kornstadel lockt mit regionalen Produkten. Im Erdgeschoss des Stadels werden Lebensmittel verkauft, im Obergeschoss gibt es selbstgefertigtes Kunsthandwerk. Und zwischen Schloss und Kornstadel gibt es weitere Stände, die zum Bummeln einladen. Der Markt findet am Samstag, 23. November zwischen 9 Uhr und 16 Uhr statt.

In Dillingen gibt es ein Konzert im Chili und eine Technoparty im Rhymes-Club

Doch nicht nur die Vorandventszeit birgt Angebote im Landkreis Dillingen. Wer Lust auf Live-Musik hat, wird im Chili in Dillingen fündig. Dort tritt am Samstagabend von 20 Uhr bis 22 Uhr die vierköpfige Band „The Good Old Boys“ auf. Die Gruppe um den Weisinger Sänger, Bassisten und Gitarristen Alfons Klopfer lässt sich nicht in eine Schublade stecken. Von Blues, Rock‘n‘Roll über Jazz und Country bis hin zu Reggae ist für alle Zuhörerinnen und Zuhörer etwas dabei. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Am Freitag findet im Rhymes-Club in Dillingen der „Godrave-XXL“ statt. Acht DJs legen bis 5 Uhr morgens auf. Die Techno-Party vom Donaualtheimer Norman Kümpel, der eine Ausbildung in der Pflege macht, ist Auftakt einer monatlichen Veranstaltungsreihe. Gegen Drogen soll dabei streng vorgegangen werden, damit die Gäste bei schnellen Bässen und Stroboskoplicht tanzen können.

Der Spassclub Lauingen führt die Komödie „Tolldreiste Brüder“ in der Gaststätte des Auwaldstadions auf

Wer genug vom tristen Novembernebel und damit oft einhergehender schlechter Stimmung hat, darf sich auf das Stück „Tolldreiste Brüder“ der Theatergruppe des Spassclub Lauingen freuen. In der Gaststätte des Lauinger Auwaldstadions spielen sie die Komödie „Tolldreiste Brüder“, welche die Geschichte zweier Landstreicher erzählt. Die Aufführungen finden am Freitag, 22. November und Samstag, 23. November, um 19.30 Uhr und am Sonntag, 24. November, um 19 Uhr statt.