Einblicke in die Produktionswelt von Kerner Maschinenbau in Aislingen

Es ist ungewöhnlich ruhig in der Produktionshalle von Kerner Maschinenbau in Aislingen. Die Produktionslinien stehen still. Die Branche hat mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten zu kämpfen. Trotzdem hat sich Tobias Kerner, Mitinhaber und kaufmännischer Leiter, bereit erklärt, Leserinnen und Leser unserer Zeitung für unsere Sommeraktion durch seine Produktionshallen zu führen. Die Stille erleichtert es immerhin, dem Aislinger zuzuhören. Er spricht über die Herausforderungen, der sich seine Branche derzeit stellen muss.

