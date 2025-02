Der lange Fasching klingt bald aus. Bis am fünften März die Fastenzeit beginnt, feiern die Faschingsgesellschaften im Landkreis aber noch weiter, was das Zeug hält. Im neuen Monat wartet bereits der Faschingsumzug der „Hallo Wach“ in Donaualtheim am Samstag, 1. März. Los geht es um 14 Uhr.

