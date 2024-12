Ballettschule Schulze sorgt für Winterzauber im Dillinger Stadtsaal

Winterzauber war am Samstag im Dillinger Stadtsaal zu spüren, denn die traditionsreiche Ballettschule Schulzke hatte zu ihrer alljährlichen Weihnachtsballettgala eingeladen. Die beiden Vorstellungen – eine am Nachmittag und eine am Abend – waren nahezu ausverkauft. Die Tänzerinnen und Tänzer begeisterten das Publikum mit einem abwechslungsreichen Programm, das die Magie des Winters zum Leben erweckte.

