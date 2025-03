Das Reiterstüble in Berghausen hat einen neuen Wirt

Das Reiterstüble in Berghausen wurde 20 Jahre lang von Gisela und Paul Lenz betrieben. Nach dem überraschenden Tod von Paul Lenz im Oktober des vergangenen Jahres hat seine Frau nun beschlossen, den Betrieb an einen Pächter zu übergeben. „Es ist sicher nicht einfach, das Reiterstüble in andere Hände zu geben, da muss ich mich bremsen“, sagt Gisela und fügt hinzu: „Es wird anders sein, des is a anderer, a jüngerer Mensch“. Ganz zurückziehen werde sich die Hausherrin aber nicht, zu den langjährigen Gäste werde sie sich am Stammtisch durchaus mal dazusetzen.

