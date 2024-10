Von DJ bis traditioneller afrikanischer Musik in Birkenried

Eine bunte Mischung aus Kunst, Musik, Kulinarik und Handwerk – das versprechen sich die Veranstalter von der diesjährigen Herbstsafari im Kulturgewächshaus Birkenried. Los geht es am Donnerstag, 3. Oktober, mit dem traditionellen Weißwurstfrühstück um 10 Uhr. Zu den Höhepunkten zählt an diesem Tag laut den Verantwortlichen die Bier- und Weinverkostung mit Georg Bucher und Horst Seeberger, eingerahmt von den Pflanzen des benachbarten Fachgeschäfts Blumen Eber. Musikalisch beginnt der erste Safaritag um 11 Uhr mit einer Gospelmatinee, am Nachmittag spielt eine Combo mit Akkordeon und Marimba.

Am Freitag wird ab Mittags der Grill angeworfen, dazu gibt es Kaffee und Kuchen. Unter dem Motto Repair-Café gibt es die Möglichkeit, zusammen mit dem Birkenried-Team Kleingeräte zu reparieren. Ein Fahrradspezialist hilft bei Problemen mit dem eigenen Zweirad und Bildhauer Michael Kasvinge poliert Skulpturen aus Stein wieder auf Hochglanz. Kinder können sich unter Aufsicht zudem kreativ austoben. Nachmittags spielt die Fusion aus Mbira, ein Instrument, das in der traditionellen südafrikanischen Musik zum Einsatz kommt, und Geige. Folklore mit persischen Einflüssen gibt es von Akkordeonspieler Ramin Khalatbari. Ab 20 Uhr musiziert Klara Ana Rosa mit ihrem Programm „Mhondoro Dreams“.

Am Samstag spielen 25 DJs aus ganz Deutschland in Birkenried

Samstags wird es vor allem am Abend modern im Kulturgewächshaus. Denn nach Kulinarik am Mittag, von Fleisch über Fisch, hin zu afrikanischen Gerichten, der Live-Musik und der Plattenbörse am Nachmittag, übernehmen 25 DJs aus ganz Deutschland das Gelände. Darunter sind zahlreiche Genres wie Hip-Hop, Funk, Soul, Reggae, Disco und Drum ‘n‘ Bass vertreten.

Der Sonntag spielt die Band „Smile a While“ am Nachmittag Interpretationen von einigen beliebten Songs aus unterschiedlichen Zeiten. Sie werden von Special Guests unterstützt. Ein erweitertes Repair Café bietet bei der Herbstsafari Workshops zu den Themen Schweißen, Schmieden, Nähen und Steinskulpturen an.



Das Wochenende wird durch die Ausstellungen von Bernhard Eber und Bärbel Fuhrmann in der Galerie Lärchenhaus, sowie der Künstlerin Nesrin Kont im „Kariba“, künstlerisch bereichert. Bärbel Fuhrmanns Werke strahlen laut den Veranstaltern pure Lebensfreude aus, inspiriert von ihrer Leidenschaft für den Flamenco. Ihre farbenfrohen Bilder entstehen in vielseitigen Techniken wie Öl, Acryl, Aquarell und Mischtechniken. Bernhard Eber schöpfe seine Inspiration aus Reisen und Begegnungen. Seine Werke, auf Büttenpapier, Leinwand oder als Skulpturen aus Marmor und Metall, zeigen seine künstlerische Auseinandersetzung mit Form und Material. Im „Kariba“ können Gäste die abstrakten und experimentellen Werke von Nesrin Kont entdecken.

Für die Bier- und Weinverkostung ist eine Voranmeldung unter info@birkenried.de nötig. (AZ)