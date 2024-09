Kulturelle Schätze werden im Kreis Dillingen präsentiert

„Der Sommer war sehr groß“ heißt es in Rilkes Gedicht „Herbsttag“. Im Landkreis Dillingen gab es in den vergangenen Wochen viel Sonnenschein. Wer Urlaub hatte, konnte in der Region gut entspannen. Nach einem regnerischen Beginn verzeichnen die Freibäder in Dillingen, Wertingen und Lauterbach eine gute Saison. Am Sonntag haben dort Badegäste letztmals in diesem Jahr die Gelegenheit, ihre Runden zu drehen.

Berthold Veh