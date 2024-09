Bissingen, Glött/Aislingen und Baiershofen in Optimismus und Vorfreude vereint

Während Aufsteiger TSV Bissingen als Ziel den Klassenerhalt vor Augen hat und Grün-Weiß Baiershofen das gesicherte Mittelfeld anpeilt, bläst man bei der SG Glött/Aislingen die Aufstiegsfanfare. Die genannten drei Frauenfußball-Teams vertreten das Verbreitungsgebiet der Donau-Zeitung und Wertinger Zeitung kommende Saison in der Bezirksliga Nord. Trotz der unterschiedlichen Vorgaben haben sie den Optimismus und die Vorfreude auf die an diesem Wochenende beginnende Spielzeit gemeinsam.

Bissingen erkundet Neuland

Ganz deutlich wird dies beim TSV Bissingen, der nach seinem Aufstieg das „Neuland“ Bezirksliga erkunden kann. Druck ist für die Kesseltalerinnen dabei ein Fremdwort. Zum einen gehen sie in den seltensten Fällen mit der Favoritenbürde in die Begegnungen, zum anderen betrachtet die Mannschaft die Bezirksliga als Abenteuer und Geschenk. Da ist die Motivation selbstredend hoch: „ Unsere größten Stärken sind Mentalität, Leidenschaft und Willensstärke. Wir sind als Mannschaft eine Einheit“, erklärt Spielertrainerin Sophie Zörle.

Diese Eigenschaften ebneten vergangene Saison den Weg zur Kreisliga-Meisterschaft und sollen jetzt der Grundstein für den Klassenerhalt sein. Licht und Schatten gab es in den Vorbereitungsspielen. Während man beim Bezirksligisten Nördlingen 2:1 gewann, ging das Pokalspiel beim BOL-Absteiger Wattenweiler 0:4 verloren. Die Sinne sind durch die Ergebnisse nochmals geschärft, die Mannschaft hat sich gut vorbereitet. Nach berufsbedingter Pause kehrt Anna Gerstetter in den TSV-Kader zurück.

Für Baiershofen darf es auch etwas mehr sein

In etwas ruhigeren Gewässern möchte der SV Grün-Weiß Baiershofen schippern. Nachdem man als Tabellenachter der vergangenen Spielzeit souverän den Klassenerhalt erreichte, darf es jetzt gerne etwas mehr sein. In Anbetracht der drei externen Neuzugänge Jana Meiser, Pia Lupper und Jennifer Trometer formuliert Abteilungsleiterin Alina Meißner das Saisonziel: „Wir streben einen Platz im gesicherten Mittelfeld an.“ Sie zeigt sich zudem über folgenden Umstand sehr erfreut: „Fünf Mädchen aus der eigenen Jugend verstärken nun das Bezirksliga-Team.“ Wegen des großen Kaders ist für die Kreisliga Augsburg 3 eine zweite Mannschaft gemeldet. Kein Wunder also, dass auch die Grün-Weißen dem Saisonstart entgegenfiebern.

Glött/Aislingen ist Mitfavorit

Im „Gewinnfieber“ befindet sich die SG Glött/Aislingen. Bei näherer Betrachtung verwundert deren starke Form nicht. Der amtierende Bezirksliga-Vizemeister verstärkte sich sowohl in der Breite wie auch in der Spitze mit vier Neuzugängen. Simona Böck, Hannah Grau, Sophie Fink und Luisa Nickmann stießen zur Mannschaft und sorgen mit dafür, dass Platz eins greifbar wird. Luisa Krist als eine der vier SG-Abteiungsleiterinnen berichtete, dass ihr Team „hart für ihr großes Ziel trainiert“. Die Vorzeichen stehen günstig, alle Vorbereitungsspiele wurden gewonnen. Dabei schlug man auch die Bezirksligisten Wechingen/Alerheim (4:1) und Kammlach (3:0) klar. Die SGM AHP I (Pfaffenhofen) aus der württembergischen Regionalliga 3 wurde mit 3:0 besiegt. Die SG Glött/Aislingen scheint also in allen Bereichen gut gerüstet für die anstehende Saison.

Mörslingen rückt in den Fokus

Auf die Spuren des TSV Bissingen begibt sich derweil in der Kreisliga Donau der SC Mörslingen. Nach Platz vier der Vorsaison absolvierte das Team zuletzt sogar ein fünftägiges Trainingslager im Bayerischen Wald, um sich den nötigen Feinschliff zu holen. Da Bissingen und Deiningen nicht mehr in der Kreisliga vertreten sind, rückt Mörslingen automatisch in den Blickpunkt, wenn es um die vorderen Plätze geht. Und das aus gutem Grund. Trainerin Christina Liebhart erklärte, dass sich die sehr junge Mannschaft erfreulich entwickelt hat. Gut eingespielt und ohne einen Abgang möchte der SCM ebenso attraktiven wie erfolgreichen Fußball in der Kreisliga Donau zeigen. Dort trifft er unter anderem auf die Landkreis-Konkurrenz des FC Weisingen und „Newcomer“ FC Unterbechingen.

Aushängeschild des Frauenfußballs im DZ/WZ-Gebiet ist erneut der SC Biberbach. Nach dem Aufstieg in die Landesliga belegte die Mannschaft in ihrer ersten Saison dort einen hervorragenden vierten Rang. In der jetzt beginnenden Spielzeit möchte man erneut eine starke Vorstellung geben und diese starke Platzierung bestätigen.