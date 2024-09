Derbysiege für den FC Lauingen und Glött

Dillingen - FC Lauingen 1:2

Ein spannendes Städte-Derby sahen die Zuschauer am Samstag im Donaustadion, das die gastgebende SSV Dillingen nicht nur 1:2 gegen den FC Lauingen verlor, sondern auch noch mit zwei Mann in Unterzahl beendete. Während sich die Gäste mit diesem Erfolg in der Spitzengruppe der Fußball-Kreisliga West etablieren konnten, hängt die SSV vorerst in der hinteren Tabellenregion fest. Zum „Spieler des Tages“ avancierte dabei Berat Kasumi, dem nicht nur das Eigentor zum 1:2-Endstand unterlief. Wie Teamkollege Adonis Isufi handelte er sich zudem in der Nachspielzeit die Rote Karte wegen Unsportlichkeit ein. Alles in allem war es damit ein gebrauchter Nachmittag für die Kicker um Dillingens Coach Thomas Holzapfel, der sich nicht mit allen Entscheidungen des Referees einverstanden zeigte.

SSV Dillingen: Körber, M. Hildmann, T. Hildmann (Stachelski), Kaumi, Riedinger (76. Hoti), Kraft (72. A. Isufi), Sailer, Kinder, Yavuz, A. Isufi (58. F. Lloqanaj), L, Isufi FC Lauingen: Nimanaj; Gere, Zengerle, Egger (46. Thaqi), Strak, Almuri (59. Gashi), Lauft, Przyklenk, Gerstmeir (17. Kasakowski/59. Garmatter), Klose, Hander Tore: 0:1 Danny Klose (21.), 1:1 Alexander Kinder (45.+4), 1:2 Eigentor Berat Kasumi (85.) Rot: Adonis Isufi (90.+5/SSV), Berat Kasumi (90.+6/SSV) SR: Johannes Lösch (FSV Reimlingen) Zuschauer: 135

Glött - Altenmünster 1:0

In diesem Topspiel und Lokalduell fügten die Lilien dem als Spitzenreiter angereistem SCA die erste Saisonniederlage zu. Das Tor des Tages gelang dabei schon früh Philipp Strehle (9.).

SSV Glött: Trenker; Brugger, Schrettle, Weigl, Guggemos, Martin (68. de Almeida), Ostertag (79. Schmid), Waidele, Ansbacher (68. Galgenmüller), Strehle, Stutzmüller SC Altenmünster: Schmid; Gruber, Kalkbrenner, Henne (75. de Souza Wolf), Roth (67. Deffner), J. Schuster, Wieland (46. Rigel), Glenk, Kirchberger, Pecher Tor: 1:0 Philipp Strehle (9.) Zeitstrafe: Philipp Strehle (90.+2/Glött) SR: Jannik Schönberger (SV Hochwang) Zuschauer: 230