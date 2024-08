Zukunft ungewiss: Wisdom Tooth und Donauside Festival ziehen gemischte Bilanz

Hochkarätige Musikerinnen und Musiker im Landkreis Dillingen: dafür stehen das Wisdom Tooth-Festival beim Bissinger Ortsteil Hochstein und das Donauside-Festival, das jedes Jahr zusammen mit dem Kulturring im Schlosshof der Kreisstadt veranstaltet wird. Was beide Festivals verbindet, ist nicht nur, dass sie beide in der Region verwurzelt sind und sie zahlreichen Nachwuchsbands eine Bühne bieten. Auch die Besucherzahl ist ähnlich. Denn die liegt seit mehreren Jahren jeweils im mittleren dreistelligen Bereich, obwohl beide Veranstalter mehr Kapazitäten hätten. Der Veranstalter des Wisdom Tooth-Festivals, der Verein Tooth Fairy, hatte bereits 2023 mit dem Festival Verlust gemacht. Und auch der Killerpilz Fabian Halbig, der unter anderem hinter dem Donauside steht, war im Vorfeld des Festivals vorsichtig, ob es eine weitere Ausgabe geben wird. Ist 2025 also Schluss mit dem Festivalsommer im Landkreis Dillingen?

