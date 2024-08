Mehr Unterstützung für Festivals im Landkreis Dillingen

Sowohl das Wisdom Tooth im als auch das Donauside in Dillingen, beide Festivals haben ein Problem: Sie verkaufen zu wenige Tickets. Zwar ist es vor Ort nicht leer, und auch mit rund 500 Menschen im Publikum kommt durchaus Stimmung und Festival-Feeling auf. Doch um die anfallenden Kosten zu decken, müssten in beiden Fällen mindestens einige hundert Tickets mehr verkauft werden. Deshalb stellt sich für die Veranstalter jedes Jahr aufs Neue die Frage: Können wir uns das nächste Mal wieder leisten? Dass der Bezirk Schwaben eine maximale Fördersumme von 2000 Euro zuschießt, ist ein Tropfen auf dem heißen Stein, bedenkt man, dass sich die Gesamtkosten für Veranstaltungen dieser Größe schnell im hohen fünfstelligen Bereich ansiedeln.

Beide Festivals bieten ein schönes Gesamtpaket. Sie unterstützen vor allem Nachwuchskünstlerinnen und -künstler dabei, auf einer echten Bühne zu stehen und vor einem passenden Publikum zu spielen. Zudem bringen sie bekannte Künstlerinnen und Künstler in den Landkreis Dillingen, die normalerweise auf weit größeren Veranstaltungen vor Tausenden von Zuhörerinnen und Zuhörern auftreten – und das zu einem deutlich geringeren Preis als etwa bei Southside, Wacken oder Rock im Park. Deshalb sollten Festivalfans aus dem Landkreis das Angebot wahrnehmen und lokale Veranstalter unterstützen. Wer damit bisher keine Erfahrungen gemacht hat, sollte sich auf eine neue Erfahrung einlassen, der Anreiseweg ist in keinem Fall weit. Denn auch wenn Volksfeste, Blasmusik und Co. Tradition haben und unbedingt erhalten bleiben müssen, wäre der Verlust von Wisdom Tooth und Donauside ein erheblicher Einschnitt in die kulturelle Vielfalt des Landkreises Dillingen.