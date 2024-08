Ihr soziales Engagement brachte dieses Bissinger Paar in den Niederlanden zusammen

Mit einem Dankgottesdienst im Kreise ihrer großen Familie sowie ihrer Freunde feierten Josef und Aldegonda Brenner in der Wallfahrtskirche Mariä Himmelfahrt in Buggenhofen ihr diamantenes Ehejubiläum. Pfarrer Ivan Kuterovac dankte den beiden, dass sie sich seit mehr als 43 Jahren im Kesseltal unermüdlich kirchlich engagiert haben und dies noch immer tun. Auch Bissingens Erster Bürgermeister Stephan Herreiner dankte im Namen der Gemeinde den beiden Jubilaren auch für ihren Einsatz im sozialen Bereich, den sie bis heute in ihrer praktischen Unterstützung für die Asylbewerber oder im Seniorenheim unter Beweis stellen. Für die vielfältigen Verdienste im sozialen, kirchlichen, kulturellen und Vereinsbereich war Josef Brenner im vergangenen Jahr sogar zum ersten und bisher einzigen Ehrenbürger der Marktgemeinde Bissingen ernannt worden.

