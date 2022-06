Nach Hackerangriff: Bissingen hofft bald auf Normalität

Plus Noch ist die Verwaltung im Rathaus eingeschränkt erreichbar, die Polizei ermittelt weiter. So geht es weiter.

Auf den Stockwerken sind zwei Handys verteilt, auch die zentrale Nummer wird umgeleitet. Mit einer Notfall-E-Mail-Adresse sollen die wichtigsten Angelegenheiten geklärt werden. Noch herrscht im Bissinger Rathaus ein Ausnahmebetrieb. Oder anders: Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter versuchen mit dem, was funktioniert, zu arbeiten. Denn, wie berichtet, hat es auf das Rathaus vor rund einer Woche einen Hackerangriff gegeben. Unbekannte haben in der Nacht alles lahmgelegt, auf Ausdrucken haben sie mitgeteilt, dass sie alle Daten abgegriffen haben.