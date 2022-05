Vier Jahre DSGVO: Ein Datenschutzexperte aus Gundelfingen zieht Bilanz

Plus Ist die DSGVO wirklich nur nervig oder schützt sie uns vor bösen Überraschungen? Das sagt ein Datenschutzexperte aus dem Landkreis Dillingen.

Wer kennt es nicht? Erst mal die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) beim Arzt, bei der Bank oder der Versicherung unterschreiben oder beim Aufrufen einer Webseite die Cookies akzeptieren oder ablehnen. Doch was steckt eigentlich hinter diesem Unterschreiben, Akzeptieren und Ablehnen? „Eigentlich sollen vor allem die Verbraucher geschützt werden“, sagt der zertifizierte Datenschutzbeauftragte Werner Ranglack aus Gundelfingen. Seitdem die Datenschutzgrundverordnung vor vier Jahren in Kraft getreten ist, hat Ranglack viele Kleinbetriebe bis hin zu Industriebetrieben im Landkreis Dillingen betreut.