Raiffeisenbanken in Bissingen und im Ries sprechen über mögliche Fusion

Plus Die Raiffeisenbank Bissingen könnte eine Kooperation mit der Raiffeisen-Volksbank Ries eingehen, um den Standort zu sichern. Was die Verantwortlichen dazu sagen.

In der Region steht womöglich eine weitere Bankenfusion an. Erst kürzlich haben sich die Raiffeisenbanken Donau-Mindel und Aschberg zusammengeschlossen, nun könnte es eine neue Kooperation geben: Wie die Raiffeisenbank Bissingen am Freitag in einer Pressemitteilung verkündet, habe der Vorstand beschlossen, Gespräche mit der Raiffeisen-Volksbank Ries aufzunehmen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

