Dillingen/Günzburg

vor 18 Min.

Die VR-Bank Donau-Mindel und die Raiffeisenbank Aschberg wollen fusionieren

Plus Die VR-Bank Donau-Mindel mit Sitz in Dillingen und die Raiffeisenbank Aschberg wollen sich zusammenschließen. Vier Vorstände erklären, warum sie das für sinnvoll halten.

Von Berthold Veh Artikel anhören Shape

Vor zwei Wochen hatten sich die Raiffeisenbanken und Volksbanken im Landkreis Dillingen auf einer Pressekonferenz präsentiert. In der Bankenlandschaft der Region werde es in Zukunft weitere Fusionen geben, hieß es da. Nun könnte es überraschend schnell mit einer neuen Bankenehe gehen, denn die VR-Bank Donau-Mindel mit Hauptgeschäftsstellen in Dillingen, Günzburg sowie Burgau und die Raiffeisenbank Aschberg wollen fusionieren. Darüber informierten am Freitag die Vorstände Alexander Jall, Stefan Fross (beide VR-Bank), Josef Negele und Matthias Vogel (beide Raiffeisenbank) unsere Redaktion. Die Sicht der Banker ist eindeutig. "Nun kommt zusammen, was zusammengehört", sagt Jall, der Vorstandssprecher der VR-Bank Donau-Mindel, deren Geschäftsgebiet von der Dillinger Landkreismitte bis nach Krumbach im südlichen Landkreis Günzburg reicht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen