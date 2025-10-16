Nach 104 Jahren: Blindheim verlängert Vertrag mit LEW

Vor 104 Jahren, als in den Häusern Blindheims noch Petroleumlampen angezündet wurden und die meisten Menschen noch auf Bauernhöfen schufteten, brachte der damalige Bürgermeister mit der Augsburger Firma Lech-Elektrizitätswerke AG den ersten Stromvertrag in der Geschichte der Gemeinde zustande. Das Dokument wurde am 20. Oktober 1920 besiegelt – also etwa zwei Jahre, nachdem der bayerische König Ludwig III. abgesetzt worden war. Seitdem hat Blindheim jedenfalls keine andere Firma mit dem Bau von Stromleitungen beauftragt.

Blindheim verlängert Konzessionsvertrag mit LEW bis 2048

Insofern war der Besuch der LEW-Vertreter (heute: Lechwerke AG) im Dachgeschoss des Blindheimer Rathauses vergangene Woche ein Heimspiel. Sie waren zur Gemeinderatssitzung gekommen, um die jahrhundertealte Partnerschaft zu verlängern. Konkret ging es um den Wegenutzungsvertrag, auch Konzessionsvertrag genannt. Er erlaubt es der LEW, öffentliche Wege, Straßen und Plätze für die Verlegung von Stromleitungen zu nutzen, und gibt dem Energieversorger die Planungssicherheit. Als Gegenleistung erhält die Gemeinde jährliche Geldzahlungen. 2023 beispielsweise bekam Blindheim rund 38.000 Euro über die Konzessionsabgabe überwiesen – rund 22.000 Euro zahlte die LEW zudem als Gewerbesteuer.

Bürgermeister Jürgen Frank zeigte sich zufrieden: „Wir führen die Zusammenarbeit gerne fort.“ Auch der Gemeinderat war nach dem Sachvortrag von Lars Gebele, Referent bei der LEW, und Jochen Manzenrieder, Betriebsstellenleiter in Wertingen und damit für Blindheim verantwortlich, einverstanden und stimmte der Verlängerung zu. Der Vertrag greift in rund zwei Jahren und gilt dann bis 2048 – also weitere 20 Jahre. „Für uns ist es ein Zeichen des Vertrauens, dass es einstimmig erfolgt ist“, teilte Gebele mit und dankte dem Gremium.

8,8 Million Kilowattstunden in einem Jahr verbraucht

Vor der Sitzung hatte Frank den Vertrag studiert und in einem Paragrafen festgestellt, dass die LEW der Gemeinde nach dem Abschluss von Bauarbeiten eine Besichtigung anbieten solle. Er merkte an, gerne auf dieses Angebot zurückgreifen zu wollen. So könne man sehen, ob etwa die Teerarbeiten bei einem aufgerissenen Bürgersteig ordentlich fertiggestellt wurden.

Blindheim ist wegen umliegender Stromtrassen strategisch gut gelegen, wie LEW-Fachmann Manzenrieder berichtete. Demnach hatten hier 2023 die 1050 Haushalte rund 8,8 Millionen Kilowattstunden Strom verbraucht. Auf die Ausschreibung der Gemeinde für die Wegenutzung hatte sich kein anderes Unternehmen beworben. Das LEW-Verteilnetz – das die Firma selbst mit LVN abkürzt – verteilt sich über ganz Schwaben, von Blindheim über Neu-Ulm bis zum Forggensee in den Alpen. Bei der Firma sind rund 1000 Mitarbeitende angestellt.