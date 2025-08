Blindheims Bürgermeister Jürgen Frank tritt bei der Wahl wieder an

Lautstarken Beifall hat Bürgermeister Jürgen Frank bei den Bürgerversammlungen in Blindheim, Wolpertstetten und Unterglauheim bei seiner Ankündigung erhalten, bei den Kommunalwahlen im März 2026 erneut anzutreten. Diese Kandidatur werde jedoch die letzte sein, fügte der Rathauschef hinzu, da dieses Amt nur mit immensem Zeitaufwand zu bewältigen sei und das Privatleben sehr zurückstehen müsse. Falls er erneut gewählt werde, werde er das Amt „mit dem gleichen Enthusiasmus und Engagement wie bisher ausüben“, versprach der Rathauschef.

Nach dem rund 90-minütigen Vortrag zur Entwicklung der Gemeinde wurde aus dem Kreis der Versammlung im Gasthof zum Kreuz im Gemeindeteil Blindheim festgestellt, dass nur ein Zufahrtsweg für das neue Wohnbaugebiet „Hinter der Schule“ zu wenig sei. Eine zweite Zufahrt müsse eingeplant werden. Ferner kam die Frage auf, ob in dem Baugebiet auch Plätze für Mehrfamilienhäuser geplant seien. Bürgermeister Frank sagte, dass er diese Fragen dem Gemeinderat vorlegen werde. Überdies gab es die Forderung, die Bäume in der Donaustraße zurückzuschneiden und weitere Feldwege zu sanieren.

Am Konzept „Starkregen-Management“ für Wolpertstetten werde gearbeitet

Bei der Versammlung im Feuerwehrhaus von Wolpertstetten wurde der Bürgermeister aufgefordert, dafür zu sorgen, dass die beiden wichtigen Gräben im Ortsteil gereinigt werden. Außerdem seien neue Ortszufahrtsschilder notwendig. Gefragt wurde auch nach einem besseren Schutz des Dorfs bei Starkregenereignissen. Frank erläuterte, dass bereits mit dem Wasserwirtschaftsamt an einem Konzept „Starkregen-Management“ für Wolpertstetten gearbeitet werde.

Einen Notstrom-Konverter für die großen Verbraucher anschaffen

Bei der Bürgerversammlung für den Ortsteil Unterglauheim im Pfarrheim gab es die Anregung, anstelle eines Notstrom-Aggregats für die Gemeindehalle, die Nebelbachstuben und das Feuerwehrhaus einen Notstrom-Konverter anzuschaffen, da dieser für die Versorgung mit Notstrom für die drei großen Verbraucher viel stabiler sei. Anschließend wandte sich Karl Hofer an den Bürgermeister und anwesende Gemeinderäte mit dem Hinweis, es sei nicht nachvollziehbar, dass der Firma Miller Recycling und Wiederaufbereitung laut Grundsatzbeschluss des Gemeinderats die Möglichkeit eingeräumt werde, das Firmengelände in einem Retentionsraum zwischen Nebelbach und B16 baulich zu erweitern. Dies gefährde die Anlieger. Sie könnten durch ein Hochwasserereignis des Nebelbachs zu Schaden kommen. Rathauschef Frank entgegnete, dass es durch den Beschluss zu keinerlei Verschlechterung im Hochwasserschutz für Unterglauheim komme.

Helmut Rössle regte an, die Jugend im Dorf zu fragen, wie ihre Zukunft in den nächsten Jahren aussehen soll. Zum Thema Dorferneuerung Unterglauheim stellte Johannes Oberfrank als Teilnehmergemeinschafts-Vorsitzender fest, dass das Interesse der Bürger an öffentlichen Sitzungen zur Dorferneuerung sehr gering sei. Er forderte die Bewohner auf, öfter zu diesen Sitzungen zu kommen – und nicht hinterher Kritik zu üben.

Der Bürgermeister hatte seinen Vortrag zur Entwicklung der Gemeinde mit einem Blick auf das abgeschlossene Haushaltsjahr 2024 gestartet. Durch eine verbesserte Einnahmesituation habe man entgegen ursprünglicher Befürchtungen Mittel vom Verwaltungshaushalt in den Vermögenshaushalt überführen können. Frank informierte über die Fortschritte beim Breibandausbau, der im Ortsteil Unterglauheim fast vollständig abgeschlossen sei. Der vorläufige Etatplan 2025 liege erst jetzt im Sommer vor, da der VG-Kämmerer wegen längerer Krankheit ausgefallen sei. Insgesamt seien die Haushaltszahlen zufriedenstellend. Es ist laut Bürgermeister Frank sehr erfreulich, dass die Gemeinde Blindheim zum Ende des Jahres 2025 schuldenfrei sein werde.