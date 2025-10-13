Ganz großes Theater im Dillinger Stadtsaal

„Das hatte ich nicht erwartet, ich bin absolut überwältigt“ – diese oder sinngemäß ähnliche Aussagen konnte man nach der großen „Broadway Show“, die im Rahmen der Kulturtage des Landkreises über die Stadtsaalbühne ging, mehrfach hören. Was die Schülerinnen und Schüler aus dem Gesangsstudio von Miriam Galonska hier präsentiert haben, war nicht einfach nur ein schönes Schülerkonzert, nein das war ganz großes Theater mit allem, was dazu gehört von Lampenfieber über tolle Kostüme bis hin zu wundervollen Stimmen, die die Zuhörerschaft buchstäblich vom Hocker rissen.

Es gibt Menschen, die andere mitreißen und etwas in ihnen entfachen können, das sie bis dato selbst gar nicht kannten. Miriam Galonska ist so ein Mensch – die Sopranistin aus Dillingen hat ein Gesangsstudio aufgebaut, in dem sie Kinder („Die Choryphäen“) ebenso wie Frauen und Männer in jedem Alter stimmlich ausbildet. Manche kommen, weil sie ihre Stimme aus gesundheitlichen Gründen trainieren wollen, manche brauchen dies für ihren Beruf und die allermeisten wollen einfach singen, weil sie das schon immer wollten und ihrer Freude am Singen mit der Ausbildung durch einen Profi noch mehr Raum geben wollten.

Die Show im Stadtsaal war schlichtweg grandios

Nun hatte Miriam Galonska die Idee, in einer Show all diesen Schülerinnen und Schülern eine Bühne zu geben, um das, was sie bei ihr erlernt haben, vor Publikum zu präsentieren. Die Idee ging voll auf: Die Broadway Show, die am Donnerstag im prall gefüllten Stadtsaal über die Bühne ging, war grandios. Die Sängerinnen und Sänger wuchsen über sich hinaus und präsentierten mitreißende Songs aus Film, Fernsehen und Theater auf einem Niveau, das staunen ließ.

Vom fulminanten Start mit dem Musical-Song „ The Greatest Show“ bis zum West Side Story-Evergreen „Tonight“ war jeder einzelne Programmpunkt ein Highlight, der vergessen ließ, dass es sich bei all den Interpreten um Laienkünstler handelte. Jede Menge Glitzer, Glamour und Showflair, dazu eine perfekte Technik (Hendrik Hartmann vom Team Grandel Ton- und Lichttechnik), die unterhaltsam-charmante Moderation durch Markus Schnitzler und die zwölfjährige Amelie Furch sowie die exzellente instrumentale Unterstützung der regionalen, professionellen Musikerkollegen Kirill Kvetniy, Martin Lindenthal, Filip Marius und Kacper Bunkowski machten den Abend zum Megaerlebnis.

„Das macht die Kulturtage des Landkreises Dillingen aus“

„Genau das, Künstlerinnen und Künstler aus unserem Landkreis, die einen so tollen Abend auf die Beine stellen, das macht die Kulturtage des Landkreises Dillingen aus“ betonte Kultur-und-Wir-Geschäftsführerin Lydia Edin und bedankte sich bei Initiatorin Miriam Galonska sowie allen Akteurinnen und Akteuren.