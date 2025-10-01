Flair von New York und Hollywood in Dillingen

Immer wieder etwas Neues – langweilig wird es den Sängerinnen und Sängern des Gesangsstudios von Miriam Galonska nicht. So viele Talente, wundervolle Stimmen und Persönlichkeiten – ihnen auch eine Bühne zu bieten, steht für Miriam Galonska mit an oberster Stelle. Am Donnerstag, 9. Oktober, holt sie das Flair von New York und Hollywood nach Dillingen und präsentiert: die Broadway-Show. Beginn ist um 19 Uhr im Stadtsaal Dillingen.

Die Schülerinnen und Schüler finden ihren Weg zur Stimmbildung oder zum Unterricht in Miriam Galonskas Studio aus ganz unterschiedlichen Motiven: berufliche Notwendigkeit, gesundheitliche Gründe oder einfach nur für sich – ohne jemals auf einer Bühne stehen zu wollen. Für Galonska hat alles seine Berechtigung: „Wichtig ist nur, Singen sollte mit etwas Positivem verbunden sein, guttun und die Seele bereichern – egal ob unter der Dusche oder auf der Bühne.“

„Echt ist es dann, wenn ein Mensch singt, weil er es einfach liebt“

Die Intention ist für die Sängerin das Wichtigste. Warum singt man? Weil man nicht anders kann oder um damit erfolgreich zu sein? Es gibt viele Gründe. „Beseelt und echt ist es dann, wenn ein Mensch singt, weil er es einfach liebt“, so die Profisängerin, die mit viel Leidenschaft bei der Sache ist. Wenn den Singenden dann auch noch andere gerne dabei zuhören, entstehe etwas Magisches, schwärmt Galonska.

Um denjenigen unter ihren Schülerinnen, die auch vor anderen singen möchten, eine passende Bühne bieten zu können, hat sich die Sängerin für die diesjährigen Kulturtage etwas ganz Besonderes ausgesucht. Nach dem großen klassischen Konzert mit Streicherensemble in der Lauinger Stiftskirche im letzten Jahr, steht nun die Broadway-Show mit den schönsten und bekanntesten Melodien aus Film, Musical und Show auf dem Programm. Einige der Sängerinnen und Sänger des Abends – allesamt Laien – stehen zum allerersten Mal solistisch auf der Bühne. „Die eigene Komfortzone zu verlassen, erfordert einigen Mut. Wie so oft im Leben gibt es in so einem Fall nur zwei Wege: Entweder man wagt diesen Schritt oder nicht. Die einzige Motivation sollte der eigene Traum sein“, sagt Galonska.

Ohne Galonskas ganz großes Netzwerk ginge es nicht

Mit beteiligt am Projekt sind Freunde, Bekannte und das ganze große Netzwerk, das sich die Sängerin mittlerweile aufgebaut hat und ohne die es nicht geht: Pianist Kirill Kvetniy am Flügel, Martin Lindenthal an Stagepiano und E-Gitarre, Filip Marius an der Violine sowie an E-Bass und Stagepiano und Kacper Bunkowski an Drumset und Percussion. Auch die vielen Sängerinnen und Sänger helfen bei der Organisation dieses großen Projekts mit, wie und wo es nur geht – bis hin zu den Eltern der ältesten Kinderchorgruppe des Studios, die ebenfalls an der Show beteiligt sind. Beim Aufbau, hinter der Bühne oder an der Abendkasse sind sie im Einsatz für diese Gemeinschaft, die viel mehr verbindet als das Singen.

Wenn auf der Bühne alles läuft, brauchen Künstlerinnen und Künstler nur noch eines: ein zahlreiches Publikum. „Neben den nötigen Eintrittsgeldern ist des Künstlers Brot immer noch der Applaus – und der fühlt sich in einem vollen Saal einfach grandios an“, bekräftigt Galonska und hofft auf viele begeisterte Zuhörerinnen und Zuhörer am 9. Oktober im Dillinger Stadtsaal.

Tickets im Vorverkauf unter kulturundwir.de. Restkarten sofern verfügbar an der Abendkasse. (mit AZ)