Buttenwiesens Bewährungsprobe im Rieskrater

In der 2. Turn-Bundesliga geht der TSV Buttenwiesen am Samstag um 18 Uhr zum zweiten Derby dieser Saison an die Geräte. Nach dem erfolgreichen Duell mit Monheim müssen die Biber auswärts in Nördlingen gegen die KTV Ries ihre Tabellenführung verteidigen.

Die Sportler aus dem Rieskrater sind alles andere als ein unbekannter Gegner für Buttenwiesen. In den vergangenen Jahren gab es zahlreiche Duelle der beiden Mannschaften und auch bei anderen Wettkämpfen stehen sich die Sportler häufig gegenüber. Doch so gut man sich gegenseitig auch kennt, so ungewiss ist der Ausgang des bevorstehenden Derbys. Während die Biber noch ungeschlagen an der Tabellenspitze rangieren, mussten die Turner der KTV am vergangenen Wettkampftag eine bittere Niederlage gegen den Erstliga-Absteiger StTV Singen hinnehmen.

In Buttenwiesen ist man sich sicher, dass die Rieser nun alles daran setzen werden, wieder in die Erfolgsspur zu kommen. Weil auch die TSV-Athleten alles geben wollen, um ihre Siegesserie und die Zeit an der Tabellenspitze fortzusetzen, ist mit einem engen Wettkampf auf Augenhöhe zu rechnen. Jeder noch so kleine Fehler kann dann über Sieg oder Niederlage entscheiden.

Buttenwiesen mit breitem Kader

Die Buttenwiesener Riege geht nach dem Duell gegen Bühl und einem dezimierten Team jetzt wieder mit breiterem Kader an den Start. Neben den bewährten Turnern, die bisher jeden Wettkampf bestritten, steht nun Erik Mihan im Aufgebot der Biber. Auch auf der Position der ausländischen Verstärkung wird sich etwas ändern.

Mannschaftsführer Oliver Ritter ist hoch motiviert und hat sich seine Taktik für die Aufstellung an den einzelnen Geräten schon zurechtgelegt: „Wir können nur gewinnen, wenn wir wenig Fehler machen. Am Ende des Tages holt das Team den Sieg, das eine konstantere Leistung zeigt. In punkto Schwierigkeit oder Wertungen der bereits vergangenen Wettkämpfe sind wir total auf einer Augenhöhe.“

Es sei wichtig, sich schon im Vorfeld eine gute Taktik zurechtzulegen, um die Chance auf den Sieg zu wahren. Ritter: „Und wir sind gerade dabei, uns bestmöglich auf das Derby vorzubereiten.“ Das gelte auch für die Sportler, die sich unter der Woche nochmals akribisch mit dem Feinschliff ihrer Übungen befassen, um am Samstag in Bestform an die Geräte gehen zu können.

Für den Wettkampf selbst hoffen die Verantwortlichen und Sportler des TSV auf die Unterstützung viele Biber-Fans im Rieser Sportpark zu Nördlingen. Das Duell der Nachbarn – die Sporthallen der Teams sind nur runde 35 Kilometer und eine halbe Stunde Fahrt voneinander entfernt – verspricht auf jeden Fall, sportlich hochklassig zu werden.