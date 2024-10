Dritter Wettkampf, dritter Sieg für Buttenwiesen

Die Siegesserie der Kunstturn-Riege aus Buttenwiesen hält an. Am dritten Wettkampftag der 2. Bundesliga Süd gewannen die Biber daheim deutlich mit 66:25 (12:0 Gerätepunkte) gegen den TV Bühl und setzen sich an der Tabellenspitze fest. Obwohl Leistungsträger Erik Mihan verhindert war, zeigte die Mannschaft eine solide Leistung. Kerem Sener holte alleine 29 der für ihn möglichen 30 Punkte für den TSV. Bester Gast war Sergio David Kovacs Molcut mit 17 Punkten. Letzter verpasste durch einen Sturz am Reck ein noch besseres Ergebnis.

An verschiedenen Geräten versuchte das TSV-Taktikteam, unterschiedliche Optionen zu erproben und rotierte mehrere Sportler. Am Boden legten die Gastgeber mit guten Leistungen vor und sicherten den ersten Geräteerfolg. Daniel Kehl, Oleksandr Petrenko, Adrian Seifried und Kerem Sener lieferten saubere Übungen ab und machten direkt deutlich, dass erneut ein klarer Sieg das Ziel der Mannschaft ist.

Am Pauschenpferd wurde Erik Mihan durch Daniel Kehl ersetzt, der es mit der starken spanischen Verstärkung der Bühler, Sergio David Kovacs Molcut, zu tun bekam – 0:5. Dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung schafften Petrenko, Sener und Adrian Seifried trotz einiger Unsicherheiten den Gerätesieg.

Buttenwiesen führt zur Pause deutlich

An den Ringen errangen die Zusamtaler vor einer gut gefüllten Tribüne den dritten Geräteerfolg. Moritz Kraus, Jan Schwäke, Dimiter Hommel und Kerem Sener zeigten keine Schwächen und erturnten so den Halbzeitstand von 34:12 Scorepunkten. Mit diesem komfortablen Vorsprung ging es in die Pause und die Taktikabteilung machte bereits Pläne, verschiedene Athleten im Wettkampf zu erproben.

Am Sprung boten dann Daniel Kehl, Jan Schwäke sowie Johannes Seifried gute Übungen. Ein besonderer Höhepunkt war hier der Vortrag der türkischen Verstärkung des TSV: Kerem Sener zeigte einen Handstandüberschlag mit anschließendem Doppelsalto – ein Sprung, der zum Repertoire der absoluten Weltspitze zählt.

Am Barren war erstmals in dieser Saison Adrian Seifried im Einsatz. Mit Kapitän Florian Raab, Petrenko und Sener gewannen die Hausherren auch diesen Wettkampfteil. Das Duell mit Bühl war damit bereits entschieden. Doch die Gastgeber wollten keine Gerätepunkte liegen lassen, als es ans Königsgerät ging. In den ersten beiden Reck-Duellen machten Petrenko und Sener den Gerätesieg im Alleingang klar.

Im Anschluss kam es dann zum Schreck-Moment des Tages. Der Gegner von Darius Steinke, Sergio David Kovacs Molcut, stürzte völlig überraschend. Sein Riemchen, das sonst für besseren Halt sorgt, war gerissen. Der Wettkampf wurde kurz unterbrochen. Am Ende war der Spanier schon wieder halbwegs wohlauf. Auch Daniel Kehl stürzte in einer unerklärlichen Position, konnte den Fehler aber abfangen und seine Übung beenden. So ging auch das letzte Gerät an die Zusamtaler und der Wettkampf endete 66:25.

Nächstes Ziel für Buttenwiesen: Derby in Nördlingen

Mit breiter Brust treten die Biber nun am kommenden Samstag (18 Uhr) zum Derby in Nördlingen (Hermann-Keßler-Halle) gegen die KTV Ries an.