Der TSV Buttenwiesen ist ein Vorturner der Zweiten Bundesliga

Nach den beiden Siegen gegen die TG Hanauerland und den Vorjahresmeister TSV Monheim möchte der TSV Buttenwiesen auch am dritten Wettkampftag der Zweiten Bundesliga Süd seine Siegesserie fortsetzen. Die Chancen dafür stehen gut, denn die Turn-Riege aus Bühl konnte ihren Begegnungen nicht gewinnen und steht aktuell auf dem letzten Tabellenplatz.

Dennoch gehen die heimischen Biber am Samstag (18 Uhr; Riedblickhalle) nicht leichtfertig in die Begegnung gehen. Der TV Bühl ist bekannt für ihren Kampfgeist, und den wollen die nicht unterschätzen. Die Zusamtaler gehen nach dem Motto „Never change a winning Team“ nur mit geringfügigen Veränderungen des Kaders an die Geräte. Das ausgerufene Ziel ist, die Fehlerquote, die zuletzt gegen den TSV Monheim deutlich zu hoch war, wieder in den Griff zu bekommen. Cheftaktiker Oliver Ritter hat seine Sportler angemahnt, in der Zeit zwischen den Wettkämpfen auf Sicherheit und Ausführung zu achten, um wieder mit stabilen Leistungen punkten zu können.

Sener heuer erstmals für Buttenwiesen dabei

Die TSV-Mannschaft wird erstmals in der Saison 2024 durch den Türken Kerem Sener verstärkt. Bereits im vergangenen Jahr konnte Sener mehrere Duelle im Trikot des TSV bestreiten und gilt daher bereits als erfahrener Sportler in der Zweiten Bundesliga Süd. Der 21-Jährige nahm vergangenen Samstag am Weltcup in Szombathely (Ungarn) teil und dabei souverän das Barrenfinale erreicht. Allerdings unterlief ihm hier ein Fehler, der seine Medaillenchancen zunichtemachte. Auch wegen seiner aktuellen Wettkämpfe auf internationaler Ebene wird der Türke in Topform erwartet.

Neben Kerem gehen die gewohnten TSV-Kräfte an den Start: die Routiniers Florian Raab, Jan Schwäke, Moritz Kraus und Johannes Seifried sowie Adrian Seifried, Daniel Kehl, Darius Steinke und Dimiter „Mitko“ Hommel. Komplettiert wird die Riege durch Punktegarant Oleksandr Petrenko und den Cottbuser Erik Mihan.

„Mit dem TV Bühl wartet vermutlich nicht der schwierigste Gegner auf uns. Wir haben die Chance in heimischer Halle einen tollen Wettkampf zu zeigen und Selbstbewusstsein zu tanken“, gibt sich Buttenwiesen Kapitän Florian Raab siegessicher: „Wichtig wird sein, dass wir nicht leichtfertig Gerätepunkte abgeben. Die könnten nämlich am Ende der Saison über die Platzierungen in der Tabelle entscheiden.“ Mit einem Sieg und vielen Gerätepunkten hat es der TSV Buttenwiesen in der Hand, sich die alleinige Tabellenführung zu sichern.

In Buttenwiesens Riedblickhalle

Die Verantwortlichen des TSV freuen sich auf den zweiten Heim-Wettkampf der Saison und hoffen auf lautstarke Unterstützung seiner Sportler durch die heimischen Fans. Das Einturnen beginnt um 17 Uhr, der Wettkampf wie gewohnt um 18 Uhr. Raab: „Bis dahin wünschen wir dem TV Bühl eine gute Anreise und freuen uns auf das bevorstehende Kräftemessen bei bester Stimmung und mit hofftlich vielen Zuschauern.“