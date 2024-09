TSV Buttenwiesen: Das geht ja schon mal gut los

Schon am ersten Wettkampftag der 2. Bundesliga Süd zeigte der TSV Buttenwiesen, dass diese Turn-Saison mit ihm zu rechnen ist. In der heimischen Riedblickhalle glückte die Revanche für die Vorjahresniederlage gegen die TG Haunerland eindrucksvoll. Mit 57:18 Scorepunkten und 11:1 Gerätepunkten ließen die Biber keinen Zweifel daran aufkommen, dass ihr Saisonziel die obere Tabellenhälfte ist. Die altbewährten TSV-Turner zeigten während des Wettkampfs gewohnt solide Leistungen und auch die neuen Gesichter im Team präsentierten sich von ihrer schönsten Seite.

Am Boden legten die Biber den Grundstein für den positiven Wettkampfverlauf. Oleksandr „Sascha“ Petrenko eröffnete fulminant mit einer nahezu fehlerfreien Kür auf höchstem Niveau. Ihm folgten Daniel Kehl und Adrian Seifried, die ihre Übungen ebenfalls ohne größere Probleme präsentierten. Der italienische Neuzugang Manuel Berettera feierte ein gelungenes Debüt im Trikot des TSV mit einer tollen Übung. Die Biber konnten das erste Gerät mit 8:4 Punkten für sich entscheiden.

Italiener punktet für Buttenwiesen

Mit viel Selbstbewusstsein ging es weiter am Pauschenpferd. Oleksandr Petrenko und Erik Mihan legten in ihren Duellen vor. Durch einen Absteiger von Erik Mihan geriet der Gerätesieg kurzzeitig in Gefahr. Doch Adrian Seifried zeigte – dadurch noch mehr angespornt – eine unglaublich saubere Übung und holte gegen die britische Verstärkung der TG Hanauerland, Sam Mostowfi, volle fünf Scorepunkte. Manuel Berettera tat es ihm gleich und sicherte weitere fünf Scores für das Biber-Konto. Zwischenstand: 21:7.

An den Ringen wollten die Turner des TSV ihren Vorsprung verteidigen und auch gegen eine starke Ringe-Mannschaft wie die TG Hanauerland bestehen. Mit sauberen Übungen von Jan Schwäke, Dimiter „Mitko“ Hommel und Erik Mihan waren die Gastgeber hier auf dem besten Weg, dieses Ziel zu erreichen. Als dann noch der Ukrainer Yevgen Yudenkov scheinbar die Schwerkraft außer Kraft setzte und die Zuschauer staunen ließ, war das Ziel endgültig gesichert und auch dieses Gerät gingen an die Zusamtaler. Mit einem überraschend deutlichen Halbzeitstand von 31:9 verabschiedeten sich die Turner in die Pause.

Am Sprung kam die TG Hanauerland dann aber gestärkt zurück und rang den Buttenwiesener Springern, Daniel Kehl, Manuel Berettera, Johannes Seifried und Jan Schwäke ein 4:4-Unentschieden ab. Diesen Aufschwung der Gäste konnten die Biber aber am fünften Gerät wieder unterbinden. Mit sicheren Darbietungen von Jan Schwäke, Erik Mihan, Sascha Petrenko und Yevgen Yudenkov entschieden sie frühzeitig den Wettkampf (Zwischenstand 45:15) vor dem finalen Reckturnen. Auch am Königsgerät hatte Buttenwiesen die Nase vorne. Kapitän Florian Raab, Darius Steinke, Sascha Petrenko und der Italiener Manuel Berettera hielten ihre Gegner voll im Griff und holten neben dem Geräteerfolg auch dem finalen Wettkampfsieg mit 57:18.

Buttenwiesen mit breiter Brust

Mit breiter Brust und gutem Start in die neue Saison sind die Biber nun motiviert, am Ziel eines Platzes in der oberen Tabellenhälfte festzuhalten. Aktuell haben sich dort nach klaren Siegen die drei nordschwäbischen Vereine KTV Ries, Monheim und Buttenwiesen versammelt. „Wenn wir so weiter turnen, müssen wir uns vor keinem der Gegner verstecken. Voraussetzung ist natürlich, dass alle gesund bleiben. Mit diesem Team ist echt noch einiges drin und man darf gespannt sein, wo die Reise hingeht“, zeigt sich der Mannschaftskapitän Florian Raab euphorisiert vom Sieg. Sein Dank gilt neben den Fans, mit denen das Team den erfolgreichen Abend ausklingen ließ, auch den Sponsoren und Helfern: „Ohne sie wäre die Durchführung einer Saison in der 2. Bundesliga nicht möglich!“

Nach dem Wettkampf ist jedoch vor dem Wettkampf, und so starten bereits kurz nach dem Auftaktsieg die Vorbereitungen für das bevorstehende Derby in Monheim am kommenden Samstag.