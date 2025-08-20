Dillinger Orgelsommer: Das Feuer von Aragon auf spanischen (Orgel-)Trompeten

Sein Debüt im Rahmen des Dillinger Orgelsommers gab kürzlich Professor Carlos Paterson aus Valencia. In einem abwechslungsreichen Programm mit Stücken von der Renaissance bis zur Gegenwart präsentierte er auch eine spektakuläre Eigenkomposition.

Carlos Paterson war einst Wirtschaftsanwalt, heute ist er Musiker

Der für seine Kompositionskunst ausgezeichnete Musiker ist ein vielseitiger Mensch: Der studierte Musiker und Jurist war einst als Wirtschaftsanwalt tätig. Als seine Vorbilder nennt er Freddie Mercury und Johann Sebastian Bach. Im Krisenjahr 2009 half ihm seine musikalische Begabung, sich mit Unterhaltungsmusik über Wasser zu halten – Er spielte in einer Rockband. Davon inspiriert, entschied er sich, alles auf die musikalische Karte zu setzen. Heute ist er ein international gefragter Organist, Pianist und Komponist und lehrt als Professor am Konservatorium und an der Universität Valencia. Er gilt als Experte für Alte Musik. Das stellte er in seinem Konzert unter Beweis.

Mit Joseph Ximénez‘ „Batalla de 6o Tono“ und José B. de Nebras „Batalla de Clarines“ ließ er zwei „Schlachtengemälde“ erklingen, die durch ihre stechende Rhythmik die militärische Strenge darstellten. Die Sandtner-Orgel bot hierfür beste Voraussetzungen: Mit ihren „spanischen Trompeten“ – Hochdruckregistern, die waagerecht in der Orgel liegen – konnte Paterson diese Musik originalgetreu aufführen. Ob der Dialog der Trompeten oder martialische Höhepunkte mit Trompeten und scharfen Mixturen: Paterson verkörperte das Feuer Aragons und ließ es „krachen“. Doch auch die zarten Töne kamen nicht zu kurz: In Luys de Narváez‘ „Differencias sobre Guárdame las vacas“ erklangen Variationen im oktavierten Flötenton – selten gehörte Musik aus der Zeit der Renaissance vom Feinsten.

Colours and Fire Das nächste Konzert in der Basilika Sankt Peter findet übrigens am Samstag, den 23. August statt. Renata Lesieur spielt um 11.15 Uhr Werke von Ciurlionis, Bach, Reger und Guilmant. Der Eintritt kostet 10 Euro.

Carlos Paterson lotet beim Dillinger Orgel das Klangspektrum der Basilikaorgel aus

In den „Cuatro Versos“, einem kurzweiligen, vierteiligen Werk von Fr. Emanuel Narvajas, wechselten sich das durchdringende Cornett als Solostimme, feine Flötentöne und die Pedalposaune im virtuos-mächtigen Schlusssatz ab. Félix M. López‘ „Pastoral“, eine Hirtenidylle, Félix-Alexandre Guilmants „Elévation“ von 1891 und Mel Bonis‘ „Invocatione“ von 1914 setzten meditative Akzente.

Temperament und Leidenschaft bewies Paterson in der Aufführung seiner Eigenkomposition „Une méditation sur Salve Regina“ von 2021. Die Bezeichnung „kontemplative Fantasie“ über den Mariengesang meint jedoch alles andere als meditative Gedämpftheit. Das Stück wechselte zwischen überaus virtuosen, markanten und meditativ leisen Phrasen. Carlos Paterson lotete das gesamte Klangspektrum der Basilikaorgel aus bis hin zum bombastischen Schluss, fundiert mit der tiefen Bassbombarde.

Zum Abschluss erklang César Francks Choral Nummer 3 in a-Moll von 1890. Hier bewies der Organist nicht nur technische Brillanz, sondern auch ein tiefes Gespür für die Besonderheiten der französischen Orgelromantik bei dieser an Emotion und Dramatik reichen Komposition. Standing Ovations für eine abwechslungsreiche und vielseitige Matinee mit viel spanischem Feuer.