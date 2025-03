Circus Alessio will in Dillingen in die Wunderwelt der Manege entführen

Seit etwa acht Jahren gibt es den Circus Alessio. Er gehört Andre und Tina Kaiser aus Dillingen. Nun beginnt das Ensemble die diesjährige Tournee und gibt erneut seine Visitenkarte in der Heimat ab. Der Zirkus gastiert von Freitag, 21. März, bis Sonntag, 30. März, auf dem geschotterten Platz in der Nähe des Edeka-Markts im Dillinger Osten.

Artisten, Comedians und viele Tiere, damit kommt der Zirkus bei seinen Vorstellungen an. Den Premierenauftritt des Circus Alessio in Dillingen gab es vor zwei Jahren auf dem Festplatz im Donaupark. Bei den Vorstellungen habe es immer ein mitgehendes Publikum und „Standing Ovations“ es nach jeder Show gegeben, sagte damals Pressesprecher Karl Schmid vor dem Auftakt im Donaupark.

Icon Vergrößern Der Circus Alessio steht auch für spektakuläre Tierdressuren. Foto: Horst von Weitershausen (Archivbild) Icon Schließen Schließen Der Circus Alessio steht auch für spektakuläre Tierdressuren. Foto: Horst von Weitershausen (Archivbild)

Direktor Andre und seine Frau Tina Kaiser betonen: „Wir bieten authentische Live-Unterhaltung.“ Emotionale Kraft, Nervenkitzel, Spaß, atemberaubende Artistik und großartige Tiernummern zeichnen ihren Worten zufolge die Show aus.

Icon Vergrößern Einen rollenden Zoo, unter anderem mit Kamelen, bietet der Circus Alessio. Foto: Berthold Veh(Archivbild) Icon Schließen Schließen Einen rollenden Zoo, unter anderem mit Kamelen, bietet der Circus Alessio. Foto: Berthold Veh(Archivbild)

Besucher und Besucherinnen könnten sich in dem gut temperierten Zelt in die Wunderwelt der Manege entführen lassen. In der Pause haben die Gäste die Gelegenheit, den rollenden Zoo mit etwa 60 Tieren zu besuchen. Pferde, Rinder, Kamele, Kängurus und ein Bison können dort bestaunt werden. „Auf unsere vorbildliche Tierhaltung sind wir besonders stolz“, teilen Tina und Andre Kaiser mit.

Circus Alessio: Das sind die Termine für die Vorstellungen

Die Premiere in Dillingen ist am Freitag, 21. März, um 15 Uhr, danach folgt ein Auftritt um 19 Uhr. Weitere Vorstellungen sind am Samstag, 22. März, um 15.30 Uhr und am Sonntag, 23. März, um 14 Uhr. Zudem tritt die Zirkusfamilie am Freitag, 28. März, um 15.30 und 19 Uhr, am Samstag, 29. März, um 15.30 Uhr und am Sonntag, 30. März, um 14 Uhr auf. Das Zirkuszelt bietet Platz für etwa 600 Besucher und Besucherinnen. Der Eintritt kostet nach Angaben der Circus Alessio zwischen fünf und 30 Euro. Bei der Freitagsvorstellung um 19 Uhr ist ein Sparabend angesagt. Da kosten die Tickets auf allen Plätzen (außer der Loge) zehn Euro. (bv)