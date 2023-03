Nach Ärger wegen Tierdressur: Manege frei für den Circus Alessio in Dillingen

Plus Die angekündigten Tierdressur-Nummern haben bei Leserinnen unserer Zeitung für Unverständnis gesorgt. Wir haben uns die Tiere der Dillinger Zirkusfamilie angeschaut.

Der Aufschrei bei Tierfreundinnen war vor den anstehenden Auftritten des Circus Alessio in Dillingen groß. "Tiere gehören nicht in den Zirkus", "Zirkus ja, aber ohne Tiere", so hieß es in Briefen, welche die Dillinger Leserinnen Petra Hien und Angelika Filippini in diesen Tagen an unsere Redaktion geschickt haben. Die Binswangerin Angelika Rupp hält Tierdressuren, wie zu lesen war, für eine "überflüssige Tierquälerei". Zur Aufregung mag beigetragen haben, dass in der Pressemitteilung der Dillinger Zirkusfamilie Kaiser davon zu lesen war, dass auch ein leibhaftiger Eisbär auf dem Festplatz im Donaupark für Erheiterung sorgen werde. Bei dem angekündigten Eisbären handelt es sich aber, wie unsere Redaktion aufgeklärt hat, lediglich um ein überdimensionales Stofftier.

Karl Schmid kann die Aufregung nicht nachvollziehen. Der frühere Bundeswehr-Soldat, der auch in Dillingen, Dornstadt und Günzburg stationiert war, ist seit Langem mit der Zirkusfamilie befreundet und kümmert sich um die Öffentlichkeitsarbeit. Den Wanderzirkus, den André und Tina Kaiser nach ihrem Sohn Alessio benannt haben, gibt es zwar erst seit sechs Jahren, die Dillinger Familie führt die Artistentradition aber bereits in der neunten Generation fort. Karl Schmid hat unsere Redaktion zum Aufbau auf den Dillinger Festplatz eingeladen. Dromedare und Kamele begrüßen dort Besucher und Besucherinnen. Einige neugierige Kinder und deren Eltern verfolgen den Aufbau des Zirkuszelts. Es wird unter Hochdruck gearbeitet. Bis Donnerstag, 30. März, muss alles fertig sein. Um 15.30 Uhr ist Premiere.

Ein Watussirind hält der Circus Alessio ebenfalls. Foto: Berthold Veh

In Nördlingen seien im Schnitt 400 Menschen in die Vorstellungen gekommen

Noch ist an diesem Dienstagnachmittag bei dieser Knochenarbeit nicht vorstellbar, dass sich zwei Tage später der Zauber in der Manege entfalten wird. Karl Schmid weiß aber, dass es klappen wird. Bei seinen Vorstellungen in Nördlingen habe der Circus Alessio in den beiden vergangenen Wochen im Schnitt etwa 400 Menschen angezogen. "Der Zirkus hat es in diesen Tagen schwer", weiß der Soldat im Ruhestand. Corona hat der Branche ebenfalls arg zugesetzt. Die Zirkuswelt habe aber nach wie vor ihre Faszination. Der Circus Alessio werde auch in Dillingen, wo Andre und Tina Kaiser gemeldet sind, Publikum anlocken, ist sich Schmid sicher.

Karl Schmid ist Pressesprecher des Circus Alessio und ein Freund der Zirkusfamilie. Er kann die Aufregung um die Tierdressur-Nummern nicht verstehen. Foto: Berthold Veh

Auf dem Festplatz tummeln sich Lamas, Hunde, Kängurus, Büffel, ein Bison und ein Watussi-Rind. In einem Zelt sind die sechs Pferde, Pinzgauer-Tigerschecken, untergekommen, die bei den Vorführungen die Besucher und Besucherinnen begeistern sollen.

Nach einer Verletzung geht es für Douglas, ein Pinzgauer Tigerschecke, wieder nach oben. Foto: Berthold Veh

Eines der Tiere heißt Douglas. Das Pferd ist 26 Jahre alt und erholt sich gerade von einer Verletzung. Zirkusdirektor Andre Kaiser ist stolz auf seiner Haltung der Tiere. "Ein Tier ist wie ein Familienmitglied", sagte der Direktor einmal in dem Fernsehbeitrag des SWR. Die Haltung werde ständig von Amtstierärzten überprüft, erklärt Karl Schmid. Er kenne die Einstellung der Zirkusleute gut. "An erster Stelle steht die Versorgung der Tiere, erst danach kommt die Familie", sagt der Sprecher.

Tierdressuren, Clownerie und Akrobatik - die Akteure des Circus Alessio wollen dem Publikum bis zum Sonntag eine "mega Show bieten", verspricht Schmid. Artisten aus Kuba und vom ungarischen Staatscircus sollen dabei sein. Und ein mehr als zwei Meter großer Eisbär, wenn auch aus Stoff, werde ebenfalls zu sehen sein, erläutert der Sprecher und kann sich ein schelmisches Lächeln nicht verkneifen. Die Vorführungen finden am Donnerstag um 15.30 Uhr, am Freitag und Samstag um 15.30 und 19 Uhr sowie am Sonntag um 14 Uhr statt. Etwa 900 Menschen haben in dem Zelt Platz. Schmid ist sich sicher, dass auch in Dillingen der Funke der Zirkusbegeisterung überspringt.