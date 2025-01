Das Luftwaffenmusikkorps Erfurt spielt in Dillingen auf

In diesem Jahr feiert der Musikverein Donautaler Fristingen-Kicklingen sein 50-jähriges Bestehen mit einem umfangreichen Programm. Gleich zu Beginn ist laut Pressemitteilung ein Konzerthighlight der besonderen Art geboten: Es gastiert das Luftwaffenmusikkorps Erfurt am Mittwoch, 12. März, um 19 Uhr im Dillinger Stadtsaal am Kolpingplatz. Unter der Leitung von Oberstleutnant Tobias Wunderle, einem Fristinger und noch immer Mitglied des Musikvereins, spielt das renommierte Orchester ein Benefizkonzert zugunsten der musikalischen Erziehung von Kindern und Jugendlichen.

Das aus rund 50 Profimusikern bestehende Luftwaffenmusikkorps Erfurt ist der einzige Klangkörper der Bundeswehr in Mitteldeutschland. Ihre Vielseitigkeit und den hohen musikalischen Anspruch stellen die Militärmusiker laut Pressemitteilung durch ihr breit gefächertes Repertoire unter Beweis. Dieses beinhaltet Originalkompositionen für großes sinfonisches Blasorchester, die Bearbeitung klassischer Werke, Swing, Rock, Pop, Filmmusik und traditionelle Märsche. Zudem glänzen einzelne Orchestermitglieder in verschiedenen Ensembles im Bereich der Kammermusik.

Das vielfältige Programm des Luftwaffenmusikkorps Erfurt macht das Dillinger Benefizkonzert nach Angaben der Stadtverwaltung zu einem außergewöhnlichen Erlebnis für jeden Musikliebhaber und würdigt das 50-jährige Bestehen des Musikvereins Donautaler Fristingen-Kicklingen in besonderer Weise.

Die Donautaler feiern am Festwochenende vom 2. bis 4. Mai ihr 50. Jubiläum

Aber nicht nur das Konzert des Thüringer Musikkorps stellt einen Höhepunkt im Jubiläumsjahr der Donautaler Musikanten dar: Der Verein feiert vom 2. bis 4. Mai ein großes Festwochenende mit abwechslungsreichem Programm für die ganze Familie in der Festhalle Fristingen.

Karten für das Benefizkonzert können online unter www.ticket-dillingen.de oder im Bürgerbüro der Stadt Dillingen erworben werden. (AZ)