In Deisenhofen entsteht ein neues Gewerbegebiet

Seit fast einem Monat wird gewerkelt, gebaggert und gebohrt. Mitten in Deisenhofen passiert etwas, besser gesagt: Für Verkehrsteilnehmer ist kein Durchkommen. Die Kreisstraße ist ab Abzweigung Mörslingen bis Ortsende in Richtung Lutzingen komplett gesperrt – und wird sie die nächsten rund zwei Wochen auch bleiben, wie Thomas Wanner, Stadtbaumeister in Höchstädt, sagt. Er fährt gerade von der Baustelle im Höchstädter Stadtteil zurück, als der Anruf unserer Redaktion ihn diese Tage erreicht. Er erklärt: „Es werden die Zuleitungen für das neue Gewerbegebiet Kapellenäcker in Deisenhofen gemacht. Daran sind mehrere Firmen beteiligt.“

Fernwärmeleitungen werden verlegt, der Kanal wird neu gemacht. LEW und Telekom sind ebenfalls aktiv sowie die Bayerische Rieswasserversorgung, die die „offene Straße nutzt“, um einige Hauptleitungen in der Dorfmitte auszutauschen. Laut Thomas Wanner soll das Gewerbegebiet in Deisenhofen im Frühsommer 2025 inklusive Straßenbau fertiggestellt werden. „Wenn alles optimal läuft“, so Wanner weiter. Aktuell bleibt die Straße noch gesperrt, der neue Asphalt muss unter anderem eingebaut werden. Außerdem wird im Bereich Kindergarten der Kanal angeschlossen beziehungsweise zum Gewerbegebiet verlegt. Die Kanalarbeiten können laut Wanner vermutlich aber nicht mehr vor Weihnachten komplett abgeschlossen werden, je nach Wetterlage geht es dann im Frühling nächstes Jahr weiter.

Weil es sich um eine Kreisstraße handelt, ist nicht die Stadt allein beteiligt. Der Landkreis hat schon vor zwei Jahren geplant, in Deisenhofen eine neue Deckschicht aufzutragen. „Aber wir haben das gestoppt, weil wir ebendiese Maßnahmen für das neue Gewerbegebiet vorher machen wollten“, sagt der Stadtbaumeister und ergänzt: „Die Stadt asphaltiert nun bis zur Oberkante, 2025 übernimmt der Landkreis Dillingen dann die neue Deckschicht.“ Von Lutzingen aus in Richtung Deisenhofen hat der Kreis diese Straßenbaumaßnahme bereits vollzogen.

Die Kosten für die Kanalarbeiten werden von der Stadt vorfinanziert und später auf den Grundstückspreis der Gewerbeflächen umgelegt. Circa zehn Parzellen für Unternehmer und Firmen sollen in Deisenhofen ab Mitte 2025 zur Verfügung stehen. Derzeit werden die Ausschreibungsunterlagen für die Straßenbaumaßnahmen parallel vorbereitet. In rund zwei Wochen soll die Straßensperrung in Deisenhofens Ortsmitte wieder aufgehoben sein.