Den Wolfgang-Pilgerweg gibt es jetzt auch fürs Rad

Die Kirchengemeinde St. Wolfgang in Pfullingen (Landkreis Reutlingen) hat im vergangenen Jahr den 1100. Geburtstag ihres Namenspatrons gefeiert. Höhepunkt war die feierliche Einweihung des Fußpilgerwegs von Pfullingen nach Regensburg mit einer Staffelpilgertour. Die Route führt durch den Landkreis Dillingen, auch Gläubige aus der Region machten sich im Herbst des vergangenen Jahres auf den Weg.

Eine häufig gestellte Frage an das Projektteam war danach, ob man den Weg auch mit dem Fahrrad machen könnte. Diese Frage kann inzwischen mit einem „Ja“ beantwortet werden, teilt die katholische Kirchengemeinde St. Wolfgang mit. Der neue Radweg ist 352 Kilometer lang und erreicht in sechs moderaten Tagesetappen das Ziel Regensburg. Dort ist der heilige Wolfgang begraben.

Der Radweg führt auch zur Donau in Gundelfingen

Die Wegführung orientiert sich an den Etappenorten der Fußpilger und führt von Pfullingen durch das Biosphärengebiet ins Filstal, bevor die Albhochfläche erreicht wird. Von hier geht es zuerst hinunter an die Brenz mit dem Eselsburger Tal bei Herbrechtingen, um dann bei Gundelfingen die Donau zu erreichen. Der weitere Weg nach Regensburg folgt laut Mitteilung dem Donauradweg durch schöne Orte und Auenlandschaften. Am Rande des Weges warten zahlreiche barocke Kirchen und Klöster, unter anderem beim Donaudurchbruch in Weltenburg, auf den Besuch der Pilger und Pilgerinnen. An den Etappenorten gibt es die begehrten Pilgerstempel, die zusammen mit dem Pilgerpass eine bleibende Erinnerung an diese Tour garantieren sollen. Für Radler mit spirituellem Interesse sind die Impulstafeln, die Aspekte aus dem Leben des Heiligen in die heutige Zeit übertragen, ein Highlight des neuen Weges.

Die Beschreibungen zur Tour und die GPS-Tracks sind auf der Website wolfgangweg.eu, in komoot und outdooractive hinterlegt. Der gesamte Weg führt auf ausgeschilderten Wegen (grüne Radschilder, Albtälerradweg, Brenzradweg und Donauradweg), so dass es möglich ist, nur mit der Beschreibung das Ziel sicher zu erreichen. Auf eine eigene Markierung sei daher verzichtet worden.

Die Einweihungstour im Oktober 2024 hat nach Ansicht der Kirchengemeinde St. Wolfgang gezeigt, „dass Pilgern in einer Gruppe für viele Menschen ein interessantes Angebot ist“. Rund 150 Teilnehmer wurden gezählt, die eine oder mehrere Etappen an der Staffelpilgertour teilgenommen haben. In Staufen haben Syrgensteins Bürgermeisterin Mirjam Steiner und Mitglieder des Historischen Bürgervereins die Wanderer mit einem Korb voller knackiger Äpfel empfangen. Weitere Stationen der Pilger und Pilgerinnen im Kreis Dillingen waren in Syrgenstein, Oberbechingen, Wittislingen, Schabringen, Dillingen und Gremheim. Zwei Teilnehmer absolvierten den ganzen Pilgerweg über 340 Kilometer.

Die zweite Staffelpilgertour startet am 7. Juni

Die große Teilnehmerzahl, aber auch die vielen positiven Rückmeldungen haben das Projektteam bewogen, sich 2025 wieder auf den Weg zu machen. Dieses Mal erfolgt der Start am Pfingstsamstag, 7. Juni. Am 25. Juni wird die Gruppe die Grablege Wolfgangs in Regensburg erreichen. Wer Interesse hat, ein Stück gemeinsam zu pilgern, findet weitere Informationen auf der Website der Kirchengemeinde unter seelsorgeeinheit-echaztal.de/wolfgangweg. (bv, AZ)