Akkordeon-Weltmeister rockt das Chili in Dillingen

Chili meets Sicilia – auch so hätte die Veranstaltung in der Regens-Wagner-Kulturkneipe heißen können: Wem das Terrassen-Sonnenbad noch nicht genügt hatte, an diesem heißen Tag, der ging abends ins Chili, um sich bei „Majazztic featuring Salvatore La Ferrera“ nochmals kräftig einheizen zu lassen. Star des Abends war „Salvo“ La Ferrera, stolzer letztjähriger Gewinner des Weltmeistertitels in der Kategorie Jazz-Akkordeon, der nach seinem Arbeitstag an der Laupheimer Musikschule Ruf flugs ins Chili kam, um mit der beliebten Formation Majazztic (Querflöte, Vibrafon, Gitarre, Bass Drums) zu improvisieren. Das musikalische Spektrum reichte von Jazz-Standards und Swing über Samba und Tango bis hin zu Chansons.

Sabine Maria Egger

Dillingen

Weltmeistertitel