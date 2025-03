„Der Geist Gottes bringt in unserem Leben nur Gutes hervor“

Fasching – einmal ganz anders sein. Ausgelassen und fröhlich. Lachen und Tanzen. Bilder aus Dillingen, Venedig und Rio zeigen diese Sehnsucht nach der „5. Jahreszeit“: Lebenslust, Lebensfreude – oft bis zum Überlaufen. Mit Maske und oft auch mit Alkohol mal all das leben und erleben, was der graue Alltag nicht hergibt oder was ich mich sonst nicht traue. Fragt jemand: „Warum sind Faschingswitze nur zum Fasching lustig?“ „Weil man sie nüchtern nur schwer ertragen kann“.

Ja, – echtes Leben: Oft närrisch genug. Kübel schlechter Laune werden über uns ausgegossen. Sicherheiten brechen weg und Propaganda wirkt über Unzufriedenheit, Wut und Angst.

Diese Welt will mir aber die Laune verderben

Ich will die gute Laune behalten. Und will fair sein mit den berechtigten und weniger berechtigten Launen. Diese Welt will mir aber die Laune verderben. Mich runterziehen. Auch Freunde berichten mir, dass sie unruhiger werden. Immer wieder fällt mir dazu ein Satz aus der Bibel ein, der gute Laune von innen heraus beschreibt: „Dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor: Liebe, Freude und Frieden; Geduld, Freundlichkeit und Güte; Treue, Nachsicht und Selbstbeherrschung. Ist das bei euch so?“ Brief an die Galater 5,22

Meditierend staune ich zuerst über die tiefe Weisheit. All das sind „Gute-Laune-Worte“. Denn wo diese Dinge gelebt werden, fühle ich mich wohl. Es ist endlich ein Kübel voller Wohltaten, den der Heilige Geist über uns ausschütten kann und will. Wir brauchen ihn nur dazu einzuladen. Weiter staune ich über das Korrektiv durch das Wort Selbstbeherrschung. Selbst das Lieben wollen muss begrenzt werden. Wir können nicht immer für alle da sein. Gottes Liebe, Selbstliebe und Nächstenliebe sollen in der Waage bleiben.

200 Menschen haben in Dillingen für den Frieden gebetet

Vergangenen Montag beteten in Dillingen rund 200 Leute gemeinsam für Frieden in der Ukraine und in der Welt. Wer das erlebt hat, hofft auf die Wirkung der sehnsüchtigen Gebete. Gleichzeitig sind sie eine Quelle für aktiv gelebte Liebe, Freude, Güte, Frieden … die mich und mein Umfeld verändern, hin zu einer etwas besseren Welt. Eine Haltung und eine wiederholbare Erfahrung, die mir selbst und anderen gute Laune macht, weit über die 5. Jahreszeit hinaus.

In diesem Sinne ein fröhliches Helau!

Dieter Kogge, Integrationsberater Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Dillingen.